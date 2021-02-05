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【銀行裁員】德國商業銀行落實裁員1萬人　削減340間分行

股市 17:51 2021/02/05

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德國商業銀行與德意志銀行去年一度傳出合併消息。

德國第二大銀行德國商業銀行（Commerzbank）去年由盈轉虧，即採取激進的節流方法，決定2024年裁減1萬名員工以外，同時會關閉約340間分行。

德國商業銀行周三（3日）宣布，初步數據顯示，2020年該行將錄得近29億歐元（折合約269.7億港元）的虧損，而2019年則盈利5.85億歐元（約54.4億港元）。

上任剛1個月的行政總裁Manfred Knof提出今次大型裁員計劃，目標在2024年前，裁減1萬名員工，並會將分行數目由目前的790個縮減至450個。

Wirecard破產｜德國商業銀行受累，曾預警去年全年撥備或高達138億元｜【下一頁】

據路透社報道，Knof自上周對外公布計劃後，一直與監管機構及管理層商討，並為計劃護航形容是「必須要承受的苦果」。最終，包括德國政府在內的主要股東，以及監管機構均支持裁員方案。

德國商業銀行業務遍布全球近50個國家，在港亦都設有分行，早在1979年開設，向企業及機構型客戶提供服務，據官網簡介香港分行是該行亞洲區內的企業融資中心，與中國在岸的分行有密切聯繫。

同屬德資行｜德銀反而6年來首次錄得盈利｜【下一頁】

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編輯：趙穎妍

金融機構 裁員 銀行 歐元 德國 香港 中國 路透社

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