【男紳圍@iM網欄】年初三碰上情人節「避無可避」？ 不如煎牛扒顯身手！怎樣選擇牛扒？美國/日本篇

今年情人節碰巧遇上農曆新年初三，幸運的你也許可以避過一劫。不過，如果避無可避之下，又怎樣與愛侶慶祝？也許都要花上一些小心思，因為晚上禁堂食令依然生效，要外出用膳，也只好在午餐時段著手。如果不想人逼人，倒不如考慮在家下厨，二人世界可能來得更浪漫。各位男士聽到這裏可能會深感不妙，開始懷疑自己的厨藝，但筆者可以告訴你，絕對不用怕，你只需要一塊優質牛排，就能營造出住家好男人的形象，不過在這之前，大家要先了解你不同牛扒該怎麽分類，這次筆者就先為大家解説自己最常吃的日本和牛及美國安格斯。

美國牛

美國出產的牛也有很多種，一般可以分為3大類，分別為紅安格斯、黑安格斯，以及美國和牛。美國和牛我們先不説，因為它以另一種評級鑒定，紅安格斯與黑安格斯以及大部分美國牛則會以八個級別來分辨其質素，較簡單的可以以圖中的3類作準Prime級和Choice級來理解，出現這兩個字眼，均爲頂班的兩個級別，接著就到Select這種較平民的級別，購買牛扒時可以留意。

日本和牛

由日本J-LEC所評定，日本和牛的分級：由兩部分組成：品種等級（由字母表示）和肉質等級（數字表示）。從A5級（最高）到C1級（最低），一共15個等級。大家常常聽說的A5表示最高級的牛肉。

安格斯與和牛之間各有特色，安格斯吃起來的口感吃起來較和牛結實，相對日本和牛入口快融的感覺有所不同，自己就較喜歡後者。不過，坊間其實充斥著不少仿冒和牛，相信大家憑肉眼也難以分別。最近筆者在香港日本畜產物輸出促進協議會（J-LEC）推出的「GetWagyu」日本和牛的推廣活動，才得知可透過二維碼分辨及 「金球和牛標章」，分辨正宗日本和牛，至於詳細資料可自己搜尋getwagyuhk吧！如果大家對日本和牛沒有興趣，也當然可買回美國安格斯。

作者_Derek Young（翁嘉陽）簡介： 輕度酒精中毒，曾任男仕潮流雜誌編輯。每周一會，分享有關手錶、酒、車、裝扮及現代男性的生活態度。

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