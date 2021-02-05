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【劉‧住保鮮期@iM網欄】業內最年輕的行政總廚 三十出頭的摘星大廚

名人薈萃 20:15 2021/02/05

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翻開臉書，看見幾位廚師朋友幾乎被熱烘烘的恭賀訊息洗版。原來他們在剛出爐《香港澳門米芝蓮指南2021》中摘星。噢耶！我竟忍不住突然尖叫起來，因為我發現當年在「中華廚藝學院」學廚的一位學生，摘了米芝蓮一星。

雖然我喜歡美食和烹飪，但並不是專業廚師，只是早年加入了中華廚藝學院成為Chief Instructor，負責建立和推廣學院的品牌和中廚師的認受性而已。那時候，為了完成任務，絞盡腦汁度橋宣傳做旺個場。其中一個有效點子是培訓優秀中廚學員，跟教官大廚們接受媒體訪問。而另一突圍招數是首創「全港青年廚師中餐烹飪比賽」，利用一個公開的平台去提升學院知名度和學生的認受性。

在2005年，幾位被我挑選作為重點傳媒培訓的學生中，有一位18歲的小鮮肉，名叫鄧家濠（Jayson），外型健碩俊朗、時刻謙虛有禮，在中廚學生群中頗為突出。從認識他開始，Jayson說話總是用詞精簡，沒有夾雜粗言穢語，對人誠懇親切，態度積極正面，做事從不馬虎亦不計較。在當年密集式的傳媒訪問中，我已經忘記有多少次，他是自動請纓於放學後協助大廚老師們備料作示範及事後清潔廚房。所以，很難教人不偏心、不給機會去栽培這位小鮮肉。他本身亦是孺子可教，在我們一眾導師的鼓勵下，他連續參加了兩屆「全港青年廚師中餐烹飪比賽」，跟學院同學和現職的青年廚師比拼，在競爭激烈的情況下，終於在畢業那年脫穎而出得到銀獎。除馬上獲得不同酒店餐飲機構招徠外，還成為隨報紙附送的「創作食譜」受訪者。我還記得雖然他曾接受相關傳媒培訓，但他獲獎後接受媒體訪問時，心情仍是緊張。最後他在內心無比喜悅但又一臉靦覥、戰戰兢兢的情況下，完成訪問。但時至今日，他憑着多年累積的經驗和努力，跟各大傳媒打交道時，已揮灑自如，深受他們歡迎。

在新一代的廚師中，約30歲的Jayson在2016年時已成為業內最年輕的行政總廚，在萬豪酒店中菜廳領導數十位在廚房內年資比他深厚的廚師，將舊派的萬豪中菜廳搞得有聲有色，充滿生氣。之後更獲老闆斥資裝修，升級餐廳為「萬豪金殿」。升呢不到一年，Jayson 和團隊便為餐廳摘下米芝蓮一星。能夠得到如此亮麗的成績，我相信他的成功離不開「誠懇待人」、「謙虛有禮」和「天道酬勤」。更難得的是，他為人懂得飲水思源，時常多謝我為他啟蒙。而我每一次到訪他的主場時，他都會為我烹調精彩美食。我打從心底感恩有這份情誼，還有那份為他自豪，高興到爽歪歪的感覺！真心祝福Jayson，繼續在創意、廚藝、管理和營運上，盡展光芒！

我行走職場多年，遇過不少80、90後的下屬或學生。很感恩，跟Jayson一樣態度良好又努力的人，都已經上位。在有教無類的前提下，我希望那些連自己JD上的工作都從未做好，天天都不想努力，日日都沉醉於人前show off父母對自己有何等溺愛，吹捧10歲前還有爹娘餵食的30歲港孩，能夠早日回頭是岸！

至於摘星廚師的創意菜式，究竟有幾好味？答案真的要你現身萬豪金殿，才自有分曉。現在就讓我在此分享一下Jayson曾為我炮製的美饌，讓大家「一面葡萄，一面流下口水先」！

 

作者劉泳錡_簡介：

曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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撰文 : 劉泳錡

欄名 : 劉‧住保鮮期

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