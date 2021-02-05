【北水基金】上月8隻主打港股公募基金　吸金逾兩百億

▲ 北水快收爐，但無礙港股今日照升。

北水湧港造就港股大時代，據Wind的最新統計，截至本周三（2月3日），今年有8隻押注港股的新產品成立，首發募集資金208.75億元（人民幣，下同）。這類屬於港股權益類基金，相比去年全年累計籌資245億元，業界形容今年「資金凶猛」，元旦開局僅一個多月，這類熱賣產品已佔去年總額高達八成半，凸顯內地投資者鬥搶乘港股升市快車。

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上述基金平均募集規模約26億元，較去年的中位數翻兩番，4隻更大收旺場，因為以上8隻新基金，半數在首日快手瘋搶售罄，即所謂「日光基」。當中兩隻更變爆款產品，分別為「嘉實港股優勢基金」及「華夏恒生互聯網科技業ETF」，各自吸資75億元。

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此外，截至3月22日，已有55隻公募基金排隊上架，單以春節前的壓軸戰，也多達約30隻搶閘。然而，北水快收爐，但今日港股仍照升，美團 （03690） 股價更破頂。

惟內地基金專家關注眼下3大挑戰，包括︰（1）年關前水緊，會否在節後續收水；（2）下周二（年廿八、2月9日）北水閂閘，南下資金減速，炒股狂潮暫難再現；（3）港股通基金若高位入市，具建倉風險。但投資專家仍看好港股中長期走勢，內媒引述分析，受惠公募基金大舉南下等刺激，滙豐預計今年湧港北水約8,000億港元，大摩料或有1萬億港元湧入，花旗更料在最樂觀下可能多達3萬億港元，遠較去年僅約7,000億元多。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源