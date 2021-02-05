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【理財通】金管局與人行、銀保監及中證監等簽署大灣區跨境理財通業務試點備忘錄

股市 16:37 2021/02/05

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中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清、中國證券監督管理委員會主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝、香港金融管理局總裁余偉文、證監會主席雷添良、澳門金融管理局主席陳守信簽署《關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄》。各方同意在各自職責範圍內對粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點進行監管並相互配合。

備忘錄內容涉及監管信息交流、執法合作、投資者保護、聯絡協商機制等方面。市場預期，各方簽署備忘錄，意味距離推出「跨境理財通」又近一步。

重溫金管局公布跨境理財通機制【下一頁】

近月，香港銀行業界先後表明，已在產品、配套等方面，就理財通準備就緒，只待中港監管機構宣布啟動。此前，金管局曾就理財通機制作出具體陳述，會沿用港股通、債券通的閉環式資金循環，分別在南北向設有總額度1500億元人民幣，個人額度100萬元人民幣。

早前有報道引述市場消息指，因應疫情目前中港仍然未完全通關，有本地業界曾表達望內地監管機構接受遙距開戶或見證開戶，惟內地監管機構較審慎，維持客戶須親身開戶的要求。

備忘錄的簽署對落實建設粵港澳大灣區的戰略部署、加強「跨境理財通」業務試點監管合作、深化粵港澳金融合作具有重要意義。

相關文章：【理財通】金管局：力爭理財通在現有框架進行 預計雙向資金流強勁

相關文章：【理財通】跨境理財通框架出爐　一文看清各界回應（不斷更新）

 

編輯：陳韻妍

股票 潘功勝 余偉文 易綱 易會滿 郭樹清 雷添良 證監會 香港金融管理局 金融

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