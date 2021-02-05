【理財通】中港澳三地監管機構簽署跨境理財通諒解備忘錄　金管局、證監會：爭取盡快啟動

▲ 金管局與人行、中銀保監及中證監等簽署跨境理財通諒解備忘錄 金管局：爭取盡快啟動

中國人民銀行行長易綱、中國銀行保險監督管理委員會主席郭樹清、中國證券監督管理委員會主席易會滿、國家外匯管理局局長潘功勝、香港金融管理局總裁余偉文、證監會主席雷添良、澳門金融管理局主席陳守信簽署《關於在粵港澳大灣區開展「跨境理財通」業務試點的諒解備忘錄》。 各方同意在各自職責範圍內對粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點進行監管並相互配合。

金管局表示，簽署諒解備忘錄旨在建立三地監管機構之間的健全監管合作安排和聯絡協商機制，為「跨境理財通」的暢順運作及投資者保障奠下良好基礎。金管局會繼續與相關機構積極推進「跨境理財通」的各項準備工作，並與業界保持溝通，爭取盡快啟動。

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證監會指，備忘錄旨在建立三地監管機構之間就投資者保障事宜進行監管信息交流和執法合作的框架及聯絡協商機制，是對現有監管合作的補充，並為「跨境理財通」的啓動奠下穩固基礎，深化粵港澳大灣區的金融合作。證監會將繼續與香港金管局及其他相關機構合作，準備盡快啓動工作。

香港銀行業：已準備就緒

近月，香港銀行業界先後表明，已在產品、配套等方面，就理財通準備就緒，只待中港監管機構宣布啟動。此前，金管局曾就理財通機制作出具體陳述，會沿用港股通、債券通的閉環式資金循環，分別在南北向設有總額度1500億元人民幣，個人額度100萬元人民幣。

早前有報道引述市場消息指，因應疫情目前中港仍然未完全通關，有本地業界曾表達望內地監管機構接受遙距開戶或見證開戶，惟內地監管機構較審慎，維持客戶須親身開戶的要求。

備忘錄的簽署對落實建設粵港澳大灣區的戰略部署、加強「跨境理財通」業務試點監管合作、深化粵港澳金融合作具有重要意義。

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