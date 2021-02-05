【低水屋苑】 海濱花園臨海而建環境清幽 行10分鐘到港鐵站 上車客成功以「6字頭」購入3房

農曆新年將至，準買家趁業主「收爐」前把握機會入市，其中上車屋苑成買家的入市對象，最近荃灣西海濱花園錄得一宗上車客入市個案，該買家成功以652萬元筍價購入3房單位。

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中原地產市務經理凌活忠表示，荃灣區1月錄得約220宗二手成交，其中海濱花園期內錄得12宗成交，平均實用呎價12,530元。樓市旺勢延續至2月，多個屋苑迅速錄得成交。其中海濱花園於2月份暫錄約兩宗成交，包括5座中層F室，實用面積497平方呎，三房間隔（原則為兩房），享園景，經外區上車客議價後，減價20萬元以652萬元沽出，平均實用呎價13,119元。

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凌活忠指，原業主於2012年9月以328萬元購入單位，對本港前景信心不足，決定賣樓套現，持貨8年多，帳面獲利324萬元，單位期內升值99%。

臨海而建的海濱花園，屬荃灣區的第二大的私人屋苑。屋苑環境清幽，為區內平價樓之選，分別於1988年及1990年入伙，設有20幢住宅，提供合共5,600多個單位。屋苑提供兩房、三房及三房戶連套房間隔，兩房實用面積由約400至500餘方呎，而三房戶實用面積則由約500至700餘方呎。

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屋苑自成一隅，猶如小社區，屋苑會所只有泳池及遊樂場，但前臨海濱公園，有網球場、草地足球場等設施，彌補屋苑設施不足。屋苑前往荃灣西站，步程約10分鐘，附近也設巴士總站，多條路線出入旺角、尖沙咀等地。由屋苑步行約十分鐘便可達荃新天地等大型商場，購物消閒十分方便。



據地產代理網上放盤資料，現時海濱花園2房單位的叫價達600萬元以上水平，3房單位入場費達700萬元，如1座低層 B室，實用面積577平方呎單位的叫價為700萬元。

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記者：陳詠妍



