  • 20°C
香港時間 : 2021205日 (五) 21:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【細味醺徒@iM網欄】辛口而濃厚 佬味十足嘅一枝清酒

名人薈萃 20:10 2021/02/05

分享：

清酒銘的名稱有時很特別，看到了特別的名稱，好奇的我總會忍不住手一試這次要分享佬味十足的銘柄- 「義俠」。一看這個銘柄名稱，頓時聯想起幾個大俠在酒場裡喝酒的情境，而它其中一枝很普及的酒，包裝也十分特別，它是用報紙包住的。我曾嘗試為它連報紙的包裝拍照，但拍出來看來就如一堆報紙，最終還是放棄了。扔掉包裝的報紙後，就是平常的酒瓶。

「佬酒」的代表
話說回頭，幾年前第一次看到它，就是被它的報紙包裝吸引，由於香港沒有零售點，曾嘗試找代購在日本購買，但當時代購說商家不賣給非當地人，最終沒有買到。後來，這限制似乎放寬了。其實，這銘柄我在日本也特意買回酒店品嚐過，那回喝的是生酒，口感既辛且濃厚，很有印象，覺得它是很「佬」的一枝酒。

「佬酒」的定義
為什麼是「佬酒」？因為女生們大多較喜歡帶有香氣，入口較順滑，又或是甘口（甜味較重）的酒，喜歡辛口酒的女生較少，喜歡辛口而又濃厚的酒，更加少之又少。反之，佬們總喜歡較濃味而又油膩的食物，用辛口而濃厚的酒配搭，才可壓下膩口的感覺。如果配以雪茄，亦以此類較濃厚的酒為首選，刻下可以相比的，也許是「菊姬」及「森鳩」。

可以說，像義俠這種濃重口味的日本酒，近年是買少見少。由於口味的改變，甘口日本酒近年大行其道，當中口味較大眾化的銘柄，就有「笑四季」及「風の森」，在日本極受歡迎。不少老酒藏也開始製作口味與白酒相近的日本酒。不過，如果找三五知己吃燒牛肉、炸物，這類「佬酒」還是首選，它的酒體很「實淨」，不怕雜味也不怕被濃味食物蓋過。如果配新派的日本酒，反而會覺得格格不入呢！當然，如果您想配壽司刺身或師傅發辦，它就不夠溫柔了！

山忠本家酒造銘柄「義俠」

笑四季 赤系 保持甘口酒風格

作者_醺徒（應雲遊）簡介

七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

更多細味醺徒@醺徒的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 醺徒（應雲遊）

欄名 : 細味醺徒

最新專欄文章 更多

【細味醺徒@iM網欄】奈良縣除了有鹿，還有三家優秀酒藏
2021/01/22
【細味醺徒@iM網欄】奈良縣除了有鹿，還有三家優秀酒藏
【細味醺徒@iM網欄】日本甜酒- 貴釀酒，配甜品妙絕
2021/01/09
【細味醺徒@iM網欄】日本甜酒- 貴釀酒，配甜品妙絕
【細味醺徒@iM網欄】不用二百元的「寒熟」 冬季限定酒
2020/12/26
【細味醺徒@iM網欄】不用二百元的「寒熟」 冬季限定酒
【細味醺徒@iM網欄】清酒x紅酒 Sake 都有Rose 版？
2020/12/12
【細味醺徒@iM網欄】清酒x紅酒 Sake 都有Rose 版？
【細味醺徒@iM網欄】清酒混釀新風，抵飲又好飲！
2020/11/27
【細味醺徒@iM網欄】清酒混釀新風，抵飲又好飲！

上一篇文章

【玄人‧峰語@iM網欄】 星平合參看香港流年運程(中） 環球放水

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】溫熱清酒 四　溫度的改變對清酒有影響嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元