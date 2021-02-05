【細味醺徒@iM網欄】辛口而濃厚 佬味十足嘅一枝清酒

清酒銘的名稱有時很特別，看到了特別的名稱，好奇的我總會忍不住手一試這次要分享佬味十足的銘柄- 「義俠」。一看這個銘柄名稱，頓時聯想起幾個大俠在酒場裡喝酒的情境，而它其中一枝很普及的酒，包裝也十分特別，它是用報紙包住的。我曾嘗試為它連報紙的包裝拍照，但拍出來看來就如一堆報紙，最終還是放棄了。扔掉包裝的報紙後，就是平常的酒瓶。

「佬酒」的代表

話說回頭，幾年前第一次看到它，就是被它的報紙包裝吸引，由於香港沒有零售點，曾嘗試找代購在日本購買，但當時代購說商家不賣給非當地人，最終沒有買到。後來，這限制似乎放寬了。其實，這銘柄我在日本也特意買回酒店品嚐過，那回喝的是生酒，口感既辛且濃厚，很有印象，覺得它是很「佬」的一枝酒。

「佬酒」的定義

為什麼是「佬酒」？因為女生們大多較喜歡帶有香氣，入口較順滑，又或是甘口（甜味較重）的酒，喜歡辛口酒的女生較少，喜歡辛口而又濃厚的酒，更加少之又少。反之，佬們總喜歡較濃味而又油膩的食物，用辛口而濃厚的酒配搭，才可壓下膩口的感覺。如果配以雪茄，亦以此類較濃厚的酒為首選，刻下可以相比的，也許是「菊姬」及「森鳩」。

可以說，像義俠這種濃重口味的日本酒，近年是買少見少。由於口味的改變，甘口日本酒近年大行其道，當中口味較大眾化的銘柄，就有「笑四季」及「風の森」，在日本極受歡迎。不少老酒藏也開始製作口味與白酒相近的日本酒。不過，如果找三五知己吃燒牛肉、炸物，這類「佬酒」還是首選，它的酒體很「實淨」，不怕雜味也不怕被濃味食物蓋過。如果配新派的日本酒，反而會覺得格格不入呢！當然，如果您想配壽司刺身或師傅發辦，它就不夠溫柔了！

▲ 山忠本家酒造銘柄「義俠」

▲ 笑四季 赤系 保持甘口酒風格

作者_醺徒（應雲遊）簡介 七年前開始愛上清酒，之後酒櫃幾乎沒有再增添過紅白酒。對清酒的悟性較高，熱愛得每年總會抽時間到日本參與全國酒展，看清酒製作展覽；閒時會到日本網網購清酒，睇酒評。品評一向愛恨分明。

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