【Google新招反擊】澳洲正式推出報道專頁News Showcase　豪擲78億與媒體合作

▲ Google最新宣布，推出報道專頁「News Showcase」，作支援新聞業的替代方案。

澳洲政府即將實施新聞付費新法例，要求兩大科技巨企Google及Facebook轉載新聞內容時需向當地媒體付費，惹來Google加強反擊。Google最新宣布，推出報道專頁「News Showcase」，作支援新聞業的替代方案。

Google指，該News Showcase專頁涉及13億澳元（約78億港元）投資，目前夥拍英國、德國、巴西、阿根廷、加拿大及日本等十多個國家或地區的媒體，擁有450多種出版產物。並期望在未來數月內吸引更多澳媒媒體加入合作。

澳洲用戶將會在Android、iOS及網頁版Google News及iOS版Discover上找到該報道專頁。除了文章報道之外，未來也將有影片等其他內容素材。

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事實上，近年Google在歐盟飽受壟斷市場及內容侵權等批評，該專頁項目被外界認為是為了減少有關爭議的應對方案，以深度主題呈現新聞內容及背景。而今次Google就在澳洲新聞付費新法糾紛之際，將此新專頁推出。

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責任編輯：張寶燕