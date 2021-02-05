【騰訊股價】騰訊、嗶哩嗶哩入股遊戲開發商東極六感 代表作《第五大發明》

▲ 騰訊、嗶哩嗶哩入股內地遊戲開發商東極六感，代表作為《第五大發明》。

內地媒體報道，騰訊 （00700） 、嗶哩嗶哩（美：BILI）入股內地遊戲開發商東極六感，2月4日成都東極六感信息科技有限公司發生工商變更，新增股東林芝騰訊投資管理有限公司、上海幻電信息科技有限公司，均持股10%。同時公司註冊資本由約588.24萬人民幣增加至700.28萬人民幣。

林芝騰訊為騰訊產業基金旗下全資子公司，上海幻電信息科技有限公司則為嗶哩嗶哩的實體運營公司。

成都東極六感成立於2018年5月，法定代表人為田海博，為一家遊戲開發商，公司旗下主要產品有《第五大發明》（也稱《匠木》）、《Be Strong》，經營範圍包括動漫設計服務、電子產品設計服務及企業形象策劃等。

騰訊午後倒跌，尾市跌近0.1%，報735元，成交131億元。

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編輯：陳健婷