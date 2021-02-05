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Apple更新用戶私隱設定 料打擊Snap及Unity收入

環球政經 15:41 2021/02/05

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繼Facebook後，社交平台Snapchat母公司Snap及遊戲軟件開發商 Unity均預料，Apple 計劃春季更新的用戶私隱設定，可能打擊她們的業務收入。

【科技巨頭】Tim Cook砲轟社交媒體操作不當　蘋果、Facebook衝突再升溫下一頁

目前蘋果公司使用的IDFA (Identifier For Advertisers)，可以讓程式開發商更準確向目標顧客群投放廣告。但是隨著Apple計劃更新用戶私隱設定，程式開發商將被迫先請求用戶的 IDFA 同意，才可發放廣告。不少開發商均預料，大部分用戶均不會同意有關選項，有可能降低行銷廣告效果。

【新聞有價】澳洲要求向新聞業「課金」 Facebook、Google強硬回應下一頁

以廣告為主要收入來源的Facebook早前已就此表態，Snap和Unity周四在公布第四季度業績時亦發出警告，指更新將影響業務收入。

Unity表示，IDFA的變更將影響遊戲開發商獲取用戶資訊的方式，將影響如何優化用戶周期價值。Unity假設IDFA於春季變更，本年收入將減少約3000萬美元，佔收入的3％。Snap則坦言現階段尚不清楚有關變更會否對業務帶來長期重創，需待變更推出後幾個月，才能作出準確知道影響。

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撰文 : 馮卓謙

Facebook Apple 廣告 社交平台 廣告 Snapchat

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