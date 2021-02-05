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【外幣定期存款】澳元短存最高10厘　冠全城息力保不失

Hot Talk 16:29 2021/02/05

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澳洲央行近期未有再下調利率，但港銀仍猛削澳元定存息。

澳洲央行剛於周二（2月2日）議息，按兵不動，息率維持0.1厘。但央行指若不延長買債放水，唯恐澳元有上升壓力，市場解讀為當局不願澳元太高，遂出口術唱淡，一度累滙價受壓。不過，大行花旗在澳紐加3隻商品貨幣中，最看好澳元，料今年底可重上0.81大關。

可是，澳元滙價自去年11月已發力急升，專家建議於0.75水平才低吸，再伺機開立高息定期存款。但須注意，港銀早自去年3月已不斷下調澳元存息，當中長息更是重災區。例如招商永隆把1年期累減0.3厘，新報0.15厘，但相比渣打 （02888） 同期僅0.01厘，該中資行仍是高息王。

想知澳元定存邊間銀行最高息？詳情可按下圖了解

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尚幸短期定存仍有不少逾7厘之選，包括中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 及滙豐 （00005） 等，7天享超高息，但大行不及小行的10厘息，冠絕全城乃集友提供的特惠息。

專家籲0.75低吸  今年料衝0.81

花旗銀行投資策略及環球財富策略部主管黄栢寧回應本報查詢指，預期澳洲央行今年內或不再減息，利率或保持不變，至少直至2023年初。澳元兌美元今年高低位預測為0.75至0.81，年底目標為0.81。

問及澳紐加3大商品貨幣中，最看好哪隻。黃栢寧表示，較看好澳元，主因有4，包括︰（1）今年澳元有機會繼續受惠樂觀市況，以及環球經濟增長；（2）預期疫苗會廣泛派發，令資產價格上升；（3）美元弱勢，變相令澳元升值；（4）內地經濟強勁復甦，間接支持澳元滙價高企，特別是兩國經貿關係密切。

相關新聞：澳元挑戰10天綫

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

收息產品 集友銀行 澳元 外幣定期存款

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