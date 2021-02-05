【外資北水齊撐】外資新年前續吸　港股創連續23周吸資浪　美股基金反彈市走資

▲ 截至周三 （3日）止的一個星期，港股互惠基金及ETF再吸資25.3億元

農曆新年倒數不足一個星期，外資繼續積極買入港股。富瑞資金流報告顯示，截至周三 （3日）止的一個星期，港股互惠基金及ETF再吸資25.3億元，為連續第23個星期獲國際資金部署。不過，美股市場基金則在美股本周反彈之際錄得走資。

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計及最新一周數據，港股基金最近23個星期已累計吸資422.5億元，規模雖未如北水強勁，卻依然屬撐起港股表現的另一功臣。單單本年計，港股基金合共吸資127.6億元，按富瑞統計之數據，期內回報約3.5%。

至於美股基金資金流向則較為反覆，截至周三止的一個星期，美股互惠基金及ETF維持了5個星期的吸資浪中止，本周走資190.1億元；本年計，美股互惠基金及ETF共吸資2208.3億元，期內回報2.7%。

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