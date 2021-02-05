【德勤風波】德勤北京員工51頁舉報公司審計過程違規　德勤﹕正在調查、中證監開展核查

▲ 德勤北京員工向同事「舉報」公司在審計過程涉不當行為

內媒報道，德勤華永會計師事務所北京分所的一名員工周四向公司員工群組發送長達51頁的Powerpoint簡報，舉報自己4年內在公司工作期間見過的違規事件，當中涉及中國外運 （00598） 和博奇環保 （02377） 。

德勤發表聲明表示，留意到網上流傳關於德勤北京的審計項目質疑，公司將「嚴肅對待所有投訴」，現時已設立獨立專家團隊全面進行內部調查，未發現任何證據影響審計工作的充分性。

中證監在每周例行記者會也指，會就德勤員工舉報事項開展核查，同時要求德勤自查。

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▲ 德勤發表聲明，表示公司留意到網上流傳關於德勤北京的審計項目質疑，公司將「嚴肅對待所有投訴」。

該份簡報內容，該員工在簡報內舉報7項事件，並替另外幾位已離職員工舉報3項事件，事件牽連高級經理、高級審計員及合伙人等職級。據內媒報道，在簡報所提到的涉事員工中，目前有5人已經離職。

涉未有執行相應審計程序 指控負責人涉收利益

該員工指，德勤在多間上市公司的審計過程中出現違規行為，例如在2016年為中外運審計年度報告時，多名審計員在未有執行相應審計程序的情況下（行內俗稱「放飛機」），多次直接將自己負責的樣本表格發送給中外運的工作人員填寫。有審計員向該員工透露，在審計工作中「放飛機」的情況非常普遍，一般不會被查出問題。據公告，德勤在2018年3月已任期屆滿退任中外運核數師。

博奇環保亦被牽連在內。該簡報指，有德勤員工發現審計出現問題，但德勤某經理不相信該員工的意見，於是派人重新監盤，最終得出審計並不存在異常的報告。目前安永為博奇環保的核數師。

除了上市公司以外，該簡報亦有舉報部分審計項目負責人涉收受利益，以幫忙掩蓋其他公司的財務問題。該員工亦引述聊天記錄等證明，表示審計項目成員在審計時，許多底稿的日期和金額出現錯漏。有其他審計項目員工表示，之前許多日期和金額都是「隨便填寫胡亂編造」。

舉報員工﹕曾與管理層作超過30次溝通

據德勤聲明，公司鼓勵旗下員工通過保密專線舉報違規行為，惟該名員工指，從2018年起，該員工已與德勤高層進行長達2年、超過30次的溝通，要求德勤處理有關問題，但仍沒有進展，反而被限制職業發展和晉升機會。

該員工表示，德勤管理層的所作所為「已經逾越審計道德底線」，假如德勤在10日內仍未作出公平對待的處理措施，該名員工將會「採取後續行動」。

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編輯﹕賴奕羚