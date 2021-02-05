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【涼風有信Vincent@iM網欄】立春第一擊 林鄭出手  特首辛丑行好運 政府管治轉強勢

名人薈萃 16:52 2021/02/05

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各位讀者好！
終於都等到立春啦，祝大家辛丑年快樂！
冇錯，星期三已經正式進入立春節氣，意味住庚子年經已過去，而家已經是新的一年～辛丑年。
這一組充滿病疫的金鼠，終於過去啦。
迎來的是一隻全新的金牛，希望除舊迎新，大家都欣欣向榮。
或者筆者在過去的文章都有評論，辛丑年應該會比庚子年好。
事關庚子年因寒水洩弱庚金，令大家肺部出問題，屬金弱的一年。
而辛丑年就屬於「大金年」，應該令不少欠金的人能得以補金，情況點計都會比庚子年好。
而筆者在過去亦曾經預測，辛丑年特區政府的管治會轉為強勢。
主要原因是因為政府的老闆，特首今年行好運。
今年林鄭特首行的流年運叫「食神制殺亅，「三合金亅大運，主官強，管治力高。
林鄭屬乙木，地支有兩「巳亅兩「酉亅，遇見「丑亅是會合成打孖來的三合金。 
由於金是乙木人的官，今年「好打得」應該會強勢回歸，官運強到極點，實行有冤報冤，有仇報仇，所有之前蝦過特首的人應該要驚到冇覺好瞓，雞飛狗走，「好打得」要打出國際。
所以一到立春的第二天，已經見到特首行出來，就住五大範疇立法作出了明確表示。
希望她今年能夠keep住這個勢一直落去，今政府重拾威信，這樣市民就能夠安居樂業，不畏外侮。
其實好多朋友問我，特首究竟會否連任？依我看，今年她的表現是重要關鍵，大家拭目以待啦。
不過講開，今年雖說是大金年，但其實牛雖是「金庫亅，但在某些情況下亦會變成「金墓」，即是本身好多金，但有些時候就突然冇曬金，要視乎季節而行。所以今年的流年運程還是帶點反覆，大家都要格外留神。
記得口訣就是，春天、冬天是金墓。
夏天，秋天是金庫。
所以我預測今年市道，第一季會難以復甦，要到第二同第三季才會轉好，但去到第四季又會稍為轉差。
至於疫情方面， 立春後一兩天都touchwood地看到，有些封區的大廈最後檢測出來是完全冇確診，或者只得一單，情況尚算樂觀。
至於疫苗以及相關的醫療事務屬「酉金」，是可以用作開「丑亅金庫的鎖匙。所以全民打疫苗，是應該可以拯救疫情的。
但這件事要到第三季才發生，所以我相信要疫情「清零」，應該要等到第三季農曆八月「酉金月」才能夠完全達到。
好啦，新一年教大家一個行運小貼士。今年大金年，金多水少，每人手上帶個水壺外出，或每朝起身及臨瞓前都飲一小杯水，應該會保佑大家好運，身體健康。
祝大家新年快樂，辛丑大發！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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