【涼風有信Vincent@iM網欄】立春第一擊 林鄭出手  特首辛丑行好運 政府管治轉強勢

各位讀者好！

終於都等到立春啦，祝大家辛丑年快樂！

冇錯，星期三已經正式進入立春節氣，意味住庚子年經已過去，而家已經是新的一年～辛丑年。

這一組充滿病疫的金鼠，終於過去啦。

迎來的是一隻全新的金牛，希望除舊迎新，大家都欣欣向榮。

或者筆者在過去的文章都有評論，辛丑年應該會比庚子年好。

事關庚子年因寒水洩弱庚金，令大家肺部出問題，屬金弱的一年。

而辛丑年就屬於「大金年」，應該令不少欠金的人能得以補金，情況點計都會比庚子年好。

而筆者在過去亦曾經預測，辛丑年特區政府的管治會轉為強勢。

主要原因是因為政府的老闆，特首今年行好運。

今年林鄭特首行的流年運叫「食神制殺亅，「三合金亅大運，主官強，管治力高。

林鄭屬乙木，地支有兩「巳亅兩「酉亅，遇見「丑亅是會合成打孖來的三合金。

由於金是乙木人的官，今年「好打得」應該會強勢回歸，官運強到極點，實行有冤報冤，有仇報仇，所有之前蝦過特首的人應該要驚到冇覺好瞓，雞飛狗走，「好打得」要打出國際。

所以一到立春的第二天，已經見到特首行出來，就住五大範疇立法作出了明確表示。

希望她今年能夠keep住這個勢一直落去，今政府重拾威信，這樣市民就能夠安居樂業，不畏外侮。

其實好多朋友問我，特首究竟會否連任？依我看，今年她的表現是重要關鍵，大家拭目以待啦。

不過講開，今年雖說是大金年，但其實牛雖是「金庫亅，但在某些情況下亦會變成「金墓」，即是本身好多金，但有些時候就突然冇曬金，要視乎季節而行。所以今年的流年運程還是帶點反覆，大家都要格外留神。

記得口訣就是，春天、冬天是金墓。

夏天，秋天是金庫。

所以我預測今年市道，第一季會難以復甦，要到第二同第三季才會轉好，但去到第四季又會稍為轉差。

至於疫情方面， 立春後一兩天都touchwood地看到，有些封區的大廈最後檢測出來是完全冇確診，或者只得一單，情況尚算樂觀。

至於疫苗以及相關的醫療事務屬「酉金」，是可以用作開「丑亅金庫的鎖匙。所以全民打疫苗，是應該可以拯救疫情的。

但這件事要到第三季才發生，所以我相信要疫情「清零」，應該要等到第三季農曆八月「酉金月」才能夠完全達到。

好啦，新一年教大家一個行運小貼士。今年大金年，金多水少，每人手上帶個水壺外出，或每朝起身及臨瞓前都飲一小杯水，應該會保佑大家好運，身體健康。

祝大家新年快樂，辛丑大發！

更多涼風有信Vincent@王賢訊的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！