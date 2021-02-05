強生向美國當局　申請新冠疫苗緊急使用授權　有效率達66%

美國藥廠強生（Johnson & Johnson）指，已向美國食品藥物監督管理局（FDA）申請新冠疫苗緊急使用授權，其疫苗有66％的有效抗病毒能力。

據《CNBC》報道，若強生的申請獲批，便是繼輝瑞BioNTech和Modern後，提供美國第三種新冠疫苗。輝瑞疫苗於去年12月11日獲得FDA批準，而Moderna的疫苗則在一周後獲得授權。

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強生科學總監Paul Stoffels在聲明中證實，公司正申請新冠疫苗緊急使用授權。「今天以我們研究的疫苗，申請緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA），目標是向減輕全球大眾的疾病負擔和結束大流行邁出關鍵一步。」他續指，獲得使用授權後，便會準備出貨。

據指，FDA官員將在未來幾周審查強生的試驗數據，又預定在2月26日開會，再與外部顧問小組商討強生的緊急使用授權。報道指出，強生的疫苗有別於輝瑞和Moderna，後者需要相隔一段時間接種兩劑，而強生疫苗則只需注射一劑，以簡化醫護的後勤工作。

強生公司於1月29日表示，其疫苗在預防新冠肺炎總體有效率為66％；然而，對南非變種病毒（B.1.351）有效率為57%。

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責任編輯：黎淑雯

