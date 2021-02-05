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海關檢獲近200盒懷疑冒牌車厘子　拘捕一名售貨員

理財智慧 15:57 2021/02/05

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香港海關昨日（4日）檢獲196盒共重約400公斤的懷疑冒牌車厘子，估計市值約8萬元。

海關早前接獲舉報，指有店鋪售賣懷疑冒牌車厘子。經調查後，海關人員昨日採取行動，在油麻地一間水果店檢獲該批懷疑冒牌車厘子和一批包裝物料，並拘捕一名41歲女售貨員。案件仍在調查中，海關正追查涉案車厘子的來源，並會將樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性。

海關表示，冒牌車厘子與正品分別在商標、包裝以及產品編號上都有差別。如正品的每個產品都有不同編號、盒上的車厘子頂部為金色、有清晰指明來源地為澳洲、包裝袋上印有農莊商標:而冒牌貨則印有一色一樣的產品編號，而且來源地不明、盒上的車厘子為棗紅色、包裝袋存未有印上高標。冒牌車厘子售約300至450元，較市民正品上平3成。

海關呼籲消費者在購物時應光顧信譽良好的店鋪，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢，以免購入冒牌物品。根據《商品說明條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為監禁五年及罰款50萬元。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑侵權活動。

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責任編輯：黎淑雯
 

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