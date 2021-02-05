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【異動股】澳門疫苗接種計劃即將開始 銀娛曾升近一成創兩年高位

股樓投資 20:40 2021/02/05

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澳門政府宣布，第一批的新冠疫苗會於今日（5日）抵達澳門。當局預料於農歷新年前後便會開始疫苗接種計劃，醫護人員、口岸前線人員及賭場莊荷等人士可優先接種，消息帶動濠賭股普遍造好。

[大行點睇] 提高派息率為正面訊號 大和續予置富優於大市評級  詳情請看[下一頁]

當中，銀娛（00027）今早曾高見68.25，創2年來的高位，全日升6.3%，收報66.7元，成交32.9億元。澳博（00880）升7.9%，收報9.32元，成交5.1億元；永利（01128）全日升4.3%至13.18元，成交3.6億元；新濠國際（00200）升3.3%，收報14.3元，成交1.2億元；金沙（01928）升4.1%，收報33.05元，成交13.6億元；美高梅（02282）全日升1.9%至12.06元，成交7508萬元。

第一批送抵澳門的是由國藥生產的10萬劑滅活疫苗，澳門另有訂購復星BioNTech疫苗、阿斯利康牛津疫苗。預料10萬劑的復星BioNTech疫苗會在本月底送抵澳門，而阿斯利康牛津疫苗於第3季抵達。

【大行報告】大和料蘋果訂單開始出現　升舜宇目標價近五成維持行業首選  詳情請看[下一頁

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撰文 : 趙家盈

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