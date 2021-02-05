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為方便子女上學　花3,100萬元買貝沙灣　逾千呎全海景大宅有相睇

股樓投資 15:18 2021/02/05

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樓市持續旺勢，各區成交明顯回升，除了上車盤，就連豪宅也受惠。美聯楊宜貞說，貝沙灣6期極高層A室，實用面積1,126平方呎，為三房連套房及露台間格，設特高樓底，坐擁全海景，剛以3,100萬元易手，實用呎價約27,531元。 

代理說，買家原先住新界區，為了方便子女上學及校網，決定遷居港島，由於上述單位質素佳及樓價合理，故買入自用。資料顯示，原業主於2009年7月，以約2,150.8萬元購入上述物業，現帳面賺約949.2萬元，物業期內升值約44%。

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【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位【下一頁

延伸閱讀　2021年焦點新盤

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撰文 : 黃卓賢

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