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【社交移民潮】Telegram 1月下載量勝TikTok全球居首　Signal排名躍升至第3

Hot Talk 14:52 2021/02/05

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Telegram上月下載量逾6300萬，全球居首。

根據調查機構Sensor Tower數據，1月份通訊App Telegram下載量在非遊戲類App中，全球排名第一，下載量逾6,300萬次，是去年同期的3.8倍，當中24%來自印度、10%來自印尼。TikTok在下載榜則排名第二，錄6,200萬次下載，當中內地版「抖音」佔17%，美國佔10%。另一通訊App Signal 則排名則躍升至第3，在12月份，該App下載量十大不入。

Telegram過3日全球增2500萬用戶　活躍用戶數突破5億【下一頁】

另外，TikTok在下載榜則排名第二，錄6,200萬次下載，當中內地版「抖音」佔17%，美國佔10%。

Facebook及WhatsApp下載量則分別排第4位及第5位。12月份，該兩App分別排第2位及第3位。

WhatsApp早前宣布將要求用戶將個人資料與Facebook分享，結果觸發全球棄用WhatsApp熱潮，紛紛移民至通訊軟件Signal及Telegram，刺激它們下載量急升。

相關文章：

【社交移民潮】Telegram用戶激增　傳考慮發行最多78億可換股債

【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇

編輯：吳敏芳

抖音 軟件 Facebook WhatsApp Telegram Signal

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