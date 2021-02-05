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【疫市營商】the Aisle疫市添據點　迎知「輕婚禮」趨勢

商業 14:46 2021/02/05

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共享工作間the Aisle聯合創辦人（左起）陳鉑霖、黃煒珊、黃詠然坦言，品牌一直都有意開設舉辦活動的場地，為會員及婚禮行業者提供更完善的服務。（黃建輝攝）

調查指出，新冠肺炎疫情令全港結婚宗數驟跌，去年香港整個結婚消費市場總值估計為88億元，按年大幅下跌46%。然而，業內仍有共享工作間選擇逆市擴充，為新人及同行提供更多選擇。共享工作間the Aisle宣布，於中環推出新據點。

婚禮共享空間the Aisle　盼建行內社群

其聯合創辦人黃煒珊、黃詠然及陳鉑霖表示，舊有共享空間將會繼續為其會員及婚禮行業者，提供辦公空間及攝影棚等設施，而位於中環的新據點則定位為活動場地，提供證婚等不同服務。

選址考慮多　L形大窗合要求

該品牌以婚禮產業為主題，讓從事婚禮產業的經營者加盟租用，亦成為行內建立社群（Community）的地方。共享空間主要設有Hot desk（不固定辦公桌）、Dedicated desk（專用辦公桌）及獨立房三種收費模式。除此之外，化粧枱、攝影棚等設施都是圍繞婚禮業者日常所需而設，開放給業界租用。

黃煒珊指，由於共享空間以往只提供辦公空間及攝影棚等設施，品牌一直有意擴展。但三人均表示，目前並不需要第二個共享空間據點，反而需要活動場地。陳鉑霖亦稱，隨着品牌的會員和客人數目日漸增加，增設活動場地亦可為他們帶來更完善及便利的服務，如會員與客人相約會面地點時可更具彈性。

三人預料，疫情過後仍有部分新人會選擇較少賓客的「輕婚禮」，而證婚場地亦是新據點的主打服務之一。（受訪者提供圖片）

黃詠然指出，品牌在尋找合適的地點時，曾走遍港九新界90多個地方，當中以九龍東最多。考慮不同因素後，才選址中環。「地點要方便外，室內的間隔是重要的因素。同時，不論當作攝影棚或是證婚場地，光源也是重要的考慮因素。」她續指，現時的新據點設有L字形的大窗，正正符合其需要。

主打家居風格　設多用途化粧間

談及選址，黃煒珊亦補充，籌備擴展初時並不是首選中環，而疫情卻為品牌帶來契機。「與九龍東的選擇相比，現時中環租用的地方較細，變相令風險降低。而我們在中上環地區共到訪30多個地方，才找到現址。」陳鉑霖續指，證婚場地的選址十分重要，而新據點足以應付較少賓客的「輕婚禮」。他相信，即使疫情過後，仍會有部分新人選擇以「輕婚禮」形式舉行婚禮。

位於中環的新據點除了可提供攝影及化粧等服務外，亦設有律師證婚及婚禮司儀等服務。（黃建輝攝）

至於場地布置，另職婚照攝影師的黃煒珊認為，新據點以家居風格為主，配合近年的婚攝潮流。「現時每10對拍婚照的新人當中，有6對會選擇以休閒家居風格為其中一款主題。與此同時，新據點另備有獨立化粧間，除了方便客戶化粧，亦成為會員與客人接洽的會議室。」

她期望，隨着新據點的推出，可吸納更多不同類型的婚禮行業者成為會員，如司儀、證婚律師及現場樂隊表演等，建立行內的社群網絡。

記者：楊匡然

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