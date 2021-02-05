【加稅爭議】張華鋒夥業界反對加股票印花稅　朱太批倡議者：不識金融

▲ 金融服務界立法會議員張華峰周四（4日）與證券業界代表，向財庫局表達強烈反對上調股票交易印花稅。

政府將於24日宣讀新一份財政預算案，就庫房因推出多輪防疫抗疫基金而大幅收縮，有政黨提議政府可考慮調高股票交易印花稅。金融服務界立法會議員張華峰周四（4日）聯同證券業，向財庫局表達強烈反對上調股票交易印花稅，與會的金利豐證券總裁朱李月華批評，提倡者「不懂金融」。

張華峰周四與多間券商代表，會見財庫局副局長陳浩濂，表明堅決反對增加股票印花稅。列席業界代表包括：國泰君安董事長兼總裁閻峰、富途控股高級合伙人鄔必偉、南方東英首席執行官丁晨、金利豐證券總裁朱李月華等。

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與會的業界普遍憂慮，加稅後會打擊港股交投，甚至流失投資者、資金等。閻峰形容，加稅對港股市場有重大傷害，交易成本增加有機會導致流失投資者，並影響交投，結果影響企業估值削弱企業在港上市的意慾。他遂以A股為例，自從減稅及轉為單邊徵稅後，成交量增加，建議港府仿效。

朱李月華指，提出調高股票印花稅的人根本不愔金融，尤其是業界過往一直促請政府調低交易印花稅率，批評提議是本末倒置。

有份出席的證券及期貨專業總會關注行業主任陳志華指，按照目前的股票印花稅率，買賣雙方須就每宗交易金額繳付合共0.2%的印花稅，已經高於其他市場，認為現時不宜加稅。

陳浩濂表示，會向財政司司長陳茂波反映業界意見，強調政府將會平衡市場發展、政府收入及維持市場競爭力等方面作出決定。

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編輯：趙穎妍