  • 23°C
香港時間 : 2021205日 (五) 15:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加稅爭議】張華鋒夥業界反對加股票印花稅　朱太批倡議者：不識金融

股市 14:41 2021/02/05

分享：

金融服務界立法會議員張華峰周四（4日）與證券業界代表，向財庫局表達強烈反對上調股票交易印花稅。

政府將於24日宣讀新一份財政預算案，就庫房因推出多輪防疫抗疫基金而大幅收縮，有政黨提議政府可考慮調高股票交易印花稅。金融服務界立法會議員張華峰周四（4日）聯同證券業，向財庫局表達強烈反對上調股票交易印花稅，與會的金利豐證券總裁朱李月華批評，提倡者「不懂金融」。

張華峰周四與多間券商代表，會見財庫局副局長陳浩濂，表明堅決反對增加股票印花稅。列席業界代表包括：國泰君安董事長兼總裁閻峰、富途控股高級合伙人鄔必偉、南方東英首席執行官丁晨、金利豐證券總裁朱李月華等。

財政預算案｜許正宇指調整股票印花稅須考慮港股市場競爭力｜【下一頁】

財政司長陳茂波曾放風：有市民建議加稅｜【下一頁】

與會的業界普遍憂慮，加稅後會打擊港股交投，甚至流失投資者、資金等。閻峰形容，加稅對港股市場有重大傷害，交易成本增加有機會導致流失投資者，並影響交投，結果影響企業估值削弱企業在港上市的意慾。他遂以A股為例，自從減稅及轉為單邊徵稅後，成交量增加，建議港府仿效。

朱李月華指，提出調高股票印花稅的人根本不愔金融，尤其是業界過往一直促請政府調低交易印花稅率，批評提議是本末倒置。

有份出席的證券及期貨專業總會關注行業主任陳志華指，按照目前的股票印花稅率，買賣雙方須就每宗交易金額繳付合共0.2%的印花稅，已經高於其他市場，認為現時不宜加稅。

陳浩濂表示，會向財政司司長陳茂波反映業界意見，強調政府將會平衡市場發展、政府收入及維持市場競爭力等方面作出決定。

相關文章：

【盈富基金2800】許正宇：道富環球處埋盈富手法對市場造成不必要混亂　政府深表關注

【MPF】許正宇：不考慮停供強積金6個月建議

 

編輯：趙穎妍

A股 港股 股票 財政預算案 朱李月華 張華峰 陳茂波 許正宇 立法會 財政司

上一篇文章

【內房數據】中國金茂上月銷售按年升逾9成　一文看清內房1月銷售數據（不斷更新）

下一篇文章

【小米股價】小米發布「四曲瀑布屏」概念手機　無孔、無按鍵設計
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？
【開市9點半】快手科技暗盤即升兩倍挑戰萬億市值　券商冧機後今日仲有無得再上？
【快手科技】多間券商暫停快手科技1024暗盤交易　輝立：周五暗盤轉用另一系統
【快手科技】多間券商暫停快手科技1024暗盤交易　輝立：周五暗盤轉用另一系統
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手科技IPO】快手科技1024一手中籤率僅4%　70萬人抽1手、5億元上限認購可分14手
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【快手暗盤】快手科技1024暗盤收市曾升2.7倍、市值高見1.7萬億　輝立暗盤突暫停
【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606周五招股　一手入場費13464元
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍
【快手IPO】快手科技1024追揸沽攻略　券商：升幅最少一倍