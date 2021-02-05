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【麥當勞】麥當勞新春優惠　一星堡喜超值餐41元　有包有薯條有紅豆批有汽水

商業 15:22 2021/02/05

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麥當勞App下周（2月8日至2月14日）帶來多款新春優惠。（麥當勞提供圖片）

農曆新年將至，麥當勞App下周（2月8日至2月14日）帶來多款新春優惠，包括招財福堡系列，McCafé更首次推出「甜·蜜秘 Cup 二人餐」和「冧滋滋二人餐」，適合情人節和另一半分享甜蜜滋味。

【麥當勞】麥當勞夥Beyond Meat　試推植物肉漢堡「McPlant」

【DONKI小西灣】 DONKI藍灣廣場店開幕　一文睇清開店優惠

新年重點電子優惠券包括一星堡喜超值餐售$41，可選黃金脆薯牛堡或黃金脆薯雞堡或芝士安格斯或板燒雞腿飽或巨無霸，配1包中薯條及1個紅豆批及1杯中汽水；滿城盡嗌黃金雞二人餐(可重複使用)售$88；家迎喜事開心二人餐(可重複使用)售$58。早餐則有家迎喜事開心二人早餐$50、牛年珍寶Jumbo 二人早餐$68。

    點擊圖片放大
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McCafé則帶來McCafé甜·蜜秘 Cup 二人餐$68，可選2杯中杯裝熱飲及1件蛋糕；冧滋滋二人餐$80，可選2杯中杯裝熱飲及2份主食配紅豆抹茶蛋糕層層疊1件。

【Visa優惠】新年及情人節品牌獨家優惠　Visa用戶專享達20%折扣

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：朱悅瀅

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