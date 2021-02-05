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保時捷客製化訂車系統新增AI推薦工具　準確率超過90%

科技 15:22 2021/02/05

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德國汽車製造商保時捷（Porsche）近日就在其客製化訂車系統（Configurator）上，新增了AI輔助工具，利用演算法計算出顧客的需要，並向客戶進行推薦。

人工智能（AI）技術近年被廣泛應用，就連汽車品牌都紛紛引入AI技術，來符合客戶的需要。德國汽車製造商保時捷（Porsche）近日就在其客製化訂車系統（Configurator）上，新增了AI輔助工具，利用演算法計算出顧客的需要，並向客戶進行推薦。

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保時捷表示，該推薦工具是一個藍色的燈泡圖案。當客戶在保時捷網上客製化訂車系統上時，想打造屬於自己的保時捷時，燈泡圖示就會出現在屏幕的右下方。如當顧客選取2021年版911 Turbo S時，客戶就會獲得推薦增加保時捷專屬客製化真皮內裝、Burmester 頂級環繞音場系統及前懸吊升高系統。

保時捷表示，針對特定市場和衍生產品所建立的神經網絡，已訓練了超過270種機器學習模型。其AI能夠在幾分之一秒內從數十億種可能的組合中確定適合的選項，而其提供客戶最終會選擇的推薦準確率，更超過90%。

另外，保時捷也強調會特別注意確保數據保護和匿名化，用戶的私隱個人資料必定會受到保護。不過值得一提的是，目前這款AI推薦工具可在德國、中國、瑞士、台灣、英國和美國的系統上使用，對這款新AI工具有興趣的讀者，就可能要再等待一下啦！

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責任編輯：曾曉汶

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