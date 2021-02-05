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【新股IPO】騰訊音樂回流第二上巿 據指已聘投行 集資50億美元

股樓投資 18:57 2021/02/05

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快手科技（01024）終於正式掛牌，不過緊隨其後的重磅股仍陸續有來。消息指騰訊音樂將回流香港第二上市計劃再有新進展，公司已委任摩根大通、摩根士丹利等為保薦團隊，協助安排上市事宜，集資最多50億美元（約390億港元），最快今年內來港上市。

快手科技1024掛牌高開升近2倍 一手賺2.23萬，見【下一頁】

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消息人士指，隨著首次公開發售計劃的推進，安排行或會增加，發行規模及時間表等細節尚未最終落實。

其實在上月已有關於騰訊音樂來港上市的消息，惟當時指騰訊音樂的集資額約20億美元，現在最新消息提出的集資額則大增逾倍。

諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元，見【下一頁】

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記者：張以正

騰訊音樂（美：TME） 港股

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