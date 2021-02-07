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【都市診療室】更年期的保養法門

名人薈萃 07:43 2021/02/07

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更年期是女性一個重要的必經階段，但不少人聽到「更年期」三個字便避之則吉，坊間更把更年期打上脾氣暴躁、衰老等負面標籤，令許多年紀漸長的女性尋找眾多「保養法寶」挽回青春，結果徒添煩惱。到底怎樣才是更年期最好的保養?

醫學界定義，女性絕經超過一年便是進入更年期。大部分女士會在45至55歲期間步入更年期，過程中因為卵巢賀爾蒙水平逐步下降，身體容易出現各種徵狀，包括皮膚乾燥、潮熱、失眠，下體分泌物減少或乾澀等，也會有煩躁易怒、情緒低落等心理影響，部分女性短時間內已能適應，但有些人可能會歷時幾年。

小心補品令賀爾蒙過高

面對這樣的改變，女士一般反應兩極。有人因為本身已受經期問題困擾多時，因患肌瘤、朱古力瘤等需長期覆診，她們多數對更年期欣然接受，甚至為終於擺脫經痛、經血多等煩惱感到開心。但更普遍的女性，其實對更年期感到恐懼，害怕自己從此失去生育能力，從而衰老，甚至失去魅力。

有些女士為了減少更年期出現的各種徵狀，自行尋求坊間「補品」或藥物，進食後或許有所紓緩。但值得注意的是，有些保健品未必註明成分，當中或可能含有賀爾蒙成分，比如雪蛤膏等，其實是青蛙卵巢製品。賀爾蒙過高的食物有機會刺激宮膜，引發病變，對於本身曾患癌、或屬高風險癌變等女士，未必適合，甚至可能有害。

身心平衡更勝藥物治療

筆者曾遇到有位女士在50多歲時經歷更年期，脾氣變得暴躁、情緒容易激動，經常失眠，甚至影響了與家人的關係。於是她要求處方賀爾蒙藥物，希望可以紓緩其情緒不適，我們便向她解釋，更年期後使用賀爾蒙，其實會提高患乳癌、子宮內膜癌及靜脈栓塞等風險，所以建議先採取非藥物治療，並轉介了輔導員和心理醫生。後來了解過後得知，原來其家人亦對更年期帶有負面標籤，因此不願意與該女士溝通，才令她如此抗拒，最後她接受建議，多與朋友聊天、做運動，保持健康生活態度，終於順利渡過了更年期。

由此可見，更年期的最佳「良藥」就是樂觀面對，保持身心平衡，閒時多做喜愛的活動，與相熟朋友互相交流。事實上，身體上的衰退是一個非常緩慢的過程，更年期是人生必經之路，保持愉快心境、享受自己人生，才是最好的保養。

撰文 : 王嬿茵醫生 婦產科專科醫生、香港中文大學內外全科醫學士、香港醫學專科學院院士（婦產科）、香港婦產科學院院士、英國皇家婦產科醫學院院士

欄名 : 都市診療室

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