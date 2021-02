【一家四口 離家出走】物離鄉貴，人離鄉賤？

我們在宮古島認識不少逃離東京大阪的朋友。他們通常也是因為厭煩了城市壓迫的生活而遷移至日本最南方的。不過,宮古島始終是日本鄉郊的地方,口裏雖說喜歡大自然的純樸簡單,欣賞天然的有機農耕食物,但是始終是來自大城市,就算可以忘卻城市五光十色的生活,也未必能忘記舌尖上的味覺回憶,掛念童年時在大阪和東京經常吃的食物彷彿是人之常情。

一次,我們到宮古島探望住在當地的大阪和東京的朋友。人生路不熟,依靠他們當我們的盲公竹,為我們「捐窿捐罅」尋找好吃的餐廳。滿心以為他們會帶我們吃盡宮古島的有名食物,誰知吃了兩餐後,便發覺宮古島的美食和沖繩島大同小異,全因大家都同屬琉球文化。他們也直言,自己最心愛的餐廳並不是甚麼宮古島食物,而是令他們念念不忘的鐵板燒!他們告訴我們,這兒有一間鐵板燒餐廳,做得和本島一模一樣,是他們思鄉時必到的餐廳。

既然如此,真的不能不試。雖然在香港,我們也吃過鐵板燒,但是否地道,真的很難講,難得有盲公竹帶路吃他們覺得美味正宗的鐵板燒,當然奉陪一試。

普通的街邊食物

未入到餐廳,已聞到陣陣鐵板燒的燒烤香味。還記得在香港,九十年代吃日本菜,分分鐘千元落樓,要知道以當年的生活指數,千元並不是少數目。日本菜走得高級路綫,其鐵板燒餐廳通常也有廚師在你面前顯功夫,烹調新鮮熱辣的鐵板燒菜式給你。當我們把這些事情告訴我們的日本朋友,竟然惹來他們的大笑,因為他們說鐵板燒在日本人心目中是很普通的街邊食物,在東京的都營大江戶綫月島站下車之後,不遠處馬上可看到有名的文字燒街,而大阪燒更是大阪名菜,差不多周街都有。

此外,他們說,從前沒有這麼多餐廳時,每家每戶都在家中自己做鐵板燒,只要將水加入小麥粉後攪伴成粉漿,再加上喜歡的蔬菜、肉、魚以及帶子等材料,放上鐵板燒成煎餅狀,最後加上蛋黃醬、日式燒汁、青海苔等,便大功告成,沒有甚麼特別技巧可言。常言道「物離鄉貴」,確有它的道理。如果此時此刻有人用在沖繩賣「港式奶茶」,相信一定有不少香港同胞會齊聲高呼:Shut Up and Take My Money!連想飲杯港式奶茶都那麼難,不是人離鄉賤是甚麼?哈哈哈哈!