【一家四口 離家出走】物離鄉貴，人離鄉賤？

我們在宮古島認識不少逃離東京大阪的朋友。他們通常也是因為厭煩了城市壓迫的生活而遷移至日本最南方的。不過，宮古島始終是日本鄉郊的地方，口裏雖說喜歡大自然的純樸簡單，欣賞天然的有機農耕食物，但是始終是來自大城市，就算可以忘卻城市五光十色的生活，也未必能忘記舌尖上的味覺回憶，掛念童年時在大阪和東京經常吃的食物彷彿是人之常情。

一次，我們到宮古島探望住在當地的大阪和東京的朋友。人生路不熟，依靠他們當我們的盲公竹，為我們「捐窿捐罅」尋找好吃的餐廳。滿心以為他們會帶我們吃盡宮古島的有名食物，誰知吃了兩餐後，便發覺宮古島的美食和沖繩島大同小異，全因大家都同屬琉球文化。他們也直言，自己最心愛的餐廳並不是甚麼宮古島食物，而是令他們念念不忘的鐵板燒！他們告訴我們，這兒有一間鐵板燒餐廳，做得和本島一模一樣，是他們思鄉時必到的餐廳。

既然如此，真的不能不試。雖然在香港，我們也吃過鐵板燒，但是否地道，真的很難講，難得有盲公竹帶路吃他們覺得美味正宗的鐵板燒，當然奉陪一試。

普通的街邊食物

未入到餐廳，已聞到陣陣鐵板燒的燒烤香味。還記得在香港，九十年代吃日本菜，分分鐘千元落樓，要知道以當年的生活指數，千元並不是少數目。日本菜走得高級路綫，其鐵板燒餐廳通常也有廚師在你面前顯功夫，烹調新鮮熱辣的鐵板燒菜式給你。當我們把這些事情告訴我們的日本朋友，竟然惹來他們的大笑，因為他們說鐵板燒在日本人心目中是很普通的街邊食物，在東京的都營大江戶綫月島站下車之後，不遠處馬上可看到有名的文字燒街，而大阪燒更是大阪名菜，差不多周街都有。

此外，他們說，從前沒有這麼多餐廳時，每家每戶都在家中自己做鐵板燒，只要將水加入小麥粉後攪伴成粉漿，再加上喜歡的蔬菜、肉、魚以及帶子等材料，放上鐵板燒成煎餅狀，最後加上蛋黃醬、日式燒汁、青海苔等，便大功告成，沒有甚麼特別技巧可言。常言道「物離鄉貴」，確有它的道理。如果此時此刻有人用在沖繩賣「港式奶茶」，相信一定有不少香港同胞會齊聲高呼：Shut Up and Take My Money！連想飲杯港式奶茶都那麼難，不是人離鄉賤是甚麼？哈哈哈哈！