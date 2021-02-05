  • 21°C
香港時間 : 2021205日 (五) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】港學生攞學費做本 借孖展瞓身買GME輸一大半 無錢交學費唔敢同屋企人講

環球政經 17:10 2021/02/05

分享：

早前獲大量散戶力捧美股遊戲驛站GameStop（GME），促成對抗「金融巨鱷」大戰，該股股價曾連日暴升，股價最高曾達483美元，不少人都趁機入手，希望大賺一筆。但大戰過後，本周初GameStop股價開始暴跌，周四（4日）收報53美元。近日有網民在討論區發帖，稱自己用學費做本金，借孖展以400美元價位買入GME，隨後該股股價大跌，遭股票行斬倉，平倉後還欠了數百美元，使他把本金蝕光，現在沒有錢交學費。帖文一出不少網民都指他「未學行先學走」。

【遊戲驛站GME】荷蘭學生慘蝕近萬歐 戶口剩36元不認賠  【下一頁

事主稱上周他用學費做本金，借孖展以價位400多美元買入GME。不料，股價一直大跌，當股價跌至100多美多元時竟被斬倉，大感不高興，故刪除交易程式。翌日，事主收到證券行電話，指他在平倉後仍欠證券行數百元美金，於是立即重新安裝程式。打開程式後發現竟獲得一個「GME榮譽勛章」，因他「交易過GME，見證歷史」。

【遊戲驛站GME】亞洲興起美股熱潮 南韓股民大手掃Tesla、GameStop 流入海外股票資金創新高 【下一頁

事主本來已經委靡不振，「一打開後看見這個我真是笑不出」，原來事主因學費到期，但未能繳交而被罰款200元，「總數三萬元又不是大數目，不過我已經沒有能力還」，事主十分不安，問網民應否和家人說。

有不少網民就認為事主身為學生就不應借孖展，「未學行先學走，這些炒股不是個個新手也合適」、「正在讀書也孖展，厲害，發達靠這些了」、「學生就先把書讀好，整天在想賺錢這麼容易，你能怪誰？幸好你還年輕，人生還有很多時間慢慢來」。

其他網民回應：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

金融 美股 股票 孖展 美元 買入

上一篇文章

【農曆新年】港鐵取消年三十晚通宵服務 僅加強繁忙時段車次為兩分鐘一班

下一篇文章

【碩話你知】牛年旺市3大主題 5隻金牛利是股推介
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【快手IPO】快手科技1024暗盤個別券商賣唔出？原來係....
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【逆市奇葩】疫情反覆經濟未見底 呢間公司仲有人工加 仲要提早派花紅
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【遊戲驛站GME】Gamestop再瀉六成　散戶號召人Keith Gill稱仍未沽出　單日賬面蝕1,300萬美元
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【有相睇】高層連天台不用650萬　上車客驚「執輸」即撲入市　代理：市區無類似價錢單位
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【新股IPO】諾輝健康6606即日起招股你抽唔抽 入場費13464元
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」
【網民熱話】細個買唔起玩具 長大後眼鏡都唔捨得換 網民嘆：「窮真係會影響一世」