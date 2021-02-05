【網民熱話】港學生攞學費做本 借孖展瞓身買GME輸一大半 無錢交學費唔敢同屋企人講

早前獲大量散戶力捧美股遊戲驛站GameStop（GME），促成對抗「金融巨鱷」大戰，該股股價曾連日暴升，股價最高曾達483美元，不少人都趁機入手，希望大賺一筆。但大戰過後，本周初GameStop股價開始暴跌，周四（4日）收報53美元。近日有網民在討論區發帖，稱自己用學費做本金，借孖展以400美元價位買入GME，隨後該股股價大跌，遭股票行斬倉，平倉後還欠了數百美元，使他把本金蝕光，現在沒有錢交學費。帖文一出不少網民都指他「未學行先學走」。

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事主稱上周他用學費做本金，借孖展以價位400多美元買入GME。不料，股價一直大跌，當股價跌至100多美多元時竟被斬倉，大感不高興，故刪除交易程式。翌日，事主收到證券行電話，指他在平倉後仍欠證券行數百元美金，於是立即重新安裝程式。打開程式後發現竟獲得一個「GME榮譽勛章」，因他「交易過GME，見證歷史」。

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事主本來已經委靡不振，「一打開後看見這個我真是笑不出」，原來事主因學費到期，但未能繳交而被罰款200元，「總數三萬元又不是大數目，不過我已經沒有能力還」，事主十分不安，問網民應否和家人說。

有不少網民就認為事主身為學生就不應借孖展，「未學行先學走，這些炒股不是個個新手也合適」、「正在讀書也孖展，厲害，發達靠這些了」、「學生就先把書讀好，整天在想賺錢這麼容易，你能怪誰？幸好你還年輕，人生還有很多時間慢慢來」。

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責任編輯：黃苑筠