【新股IPO】騰訊音樂據報為香港第二上市聘投行　集資50億美元、首家企業WVR回流

▲ 騰訊音樂再傳來港第二上市，集資規模較早前傳聞大增

騰訊 （00700） 投資的快手科技 （01024） 首日掛牌表現亮麗，旗下騰訊音樂（美：TME）回流香港第二上市再傳新進展。外電引述消息指，騰訊音樂已委聘摩根士丹利、摩根大通等處理香港第二上市，料騰訊音樂最快今年內完成上市，集資額或達50億美元（約390億港元）。

於今年1月，騰訊也傳出有意將騰訊音樂在香港上市，但當時消息指，騰訊音樂在港集資約20億美元，最新消息的目標集資額大增。

騰訊音樂以企業同股不同權架構，騰訊所持股份具有較高投票權，若騰訊音樂落實回流將成為港交所去年修例後，首家採用「企業WVR」架構第二上市的中概股。

什麼是企業同股不同權？按 【下一頁】了解更多

騰訊音樂早年據報也曾考慮在香港上市，但香港不接受「企業WVR」架構上市，騰訊音樂於2018年赴美IPO上市，當時集資額11億美元，至今股價累升一倍，最新市值約420億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】騰訊音樂計劃來港第二上市 集資約156億元

【中概股危機】努欽：中概股不符會計標準明年底須除牌 騰訊音樂：除牌非唯一選項（第二版）

【騰訊持股】騰訊財團額外收購環球音樂10%股權 持股增至20%

編輯：麥德銘