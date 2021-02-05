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【新股IPO】騰訊音樂據報為香港第二上市聘投行　集資50億美元、首家企業WVR回流

新股IPO 14:05 2021/02/05

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騰訊音樂再傳來港第二上市，集資規模較早前傳聞大增

騰訊 （00700） 投資的快手科技 （01024） 首日掛牌表現亮麗，旗下騰訊音樂（美：TME）回流香港第二上市再傳新進展。外電引述消息指，騰訊音樂已委聘摩根士丹利、摩根大通等處理香港第二上市，料騰訊音樂最快今年內完成上市，集資額或達50億美元（約390億港元）。

於今年1月，騰訊也傳出有意將騰訊音樂在香港上市，但當時消息指，騰訊音樂在港集資約20億美元，最新消息的目標集資額大增。

騰訊音樂以企業同股不同權架構，騰訊所持股份具有較高投票權，若騰訊音樂落實回流將成為港交所去年修例後，首家採用「企業WVR」架構第二上市的中概股。

什麼是企業同股不同權？按 【下一頁】了解更多

騰訊音樂早年據報也曾考慮在香港上市，但香港不接受「企業WVR」架構上市，騰訊音樂於2018年赴美IPO上市，當時集資額11億美元，至今股價累升一倍，最新市值約420億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：麥德銘

港股 IPO 騰訊控股（00700） 騰訊音樂（美：TME） 第二上市 同股不同權 騰訊 中國概念股

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