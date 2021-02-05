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【網購商機】eBay去年總交易額增17%　交易額達1,000億美元

商業 14:04 2021/02/05

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電商eBay公布截至2020年12月31日的第四季度及全年財務業績，第四季的總交易額（GMV）266億美元。（法新社提供）

宅經濟在疫情下漸盛行，帶動相關電商業績。電商eBay公布截至2020年12月31日的第四季度及全年財務業績，第四季的總交易額（GMV）266億美元，按年增長21%；至於全年總交易額1,000億美元，按年增長17%。

該公司近日推出了手錶正品擔保服務「正品保證」（Authenticity Guarantee）服務，並推廣至運動鞋品類。該新服務在美國正推動上述兩類產品的增長，當中從第三季度到第四季度，奢侈品手錶品類的總交易額增長達雙位數字，運動鞋品類在第四季更有達三位數字的增長。

【消費優惠】新一年優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

冀2021淨營收增長率達35%到37%
該公司更增加新功能簡化銷售程序，例如eBay貨運標籤的二維碼，允許賣家下載移動代碼，在距離最近的郵局或零售商處進行掃描，然後打印物流標籤。並且通過添加「貨運標籤」（Shipping Labels）和「貨運跟踪」（Shipping Tracking），擴展帳戶多用戶訪問功能，為賣方員工提供完整訂單履行的訪問權限。

事實上，eBay應用程式於2020年被下載超過5,000萬次，年度活躍買家人數增長7%，使全球活躍買家總數達1.85億人。展望2021年，該公司預計今年第一季度淨營收，將介乎29.4億美元至29.9億美元之間，不計入匯率變動影響的有機增長率為35%到37%。

【品牌聯乘】MaskOn夥朱古力品牌　推情人節節慶套裝吸客

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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