【新冠疫苗】強生向美FDA申請 單劑疫苗緊急使用授權

新冠肺炎疫情全球大流行，全球憧憬再有新冠疫苗面世。強生（Johnson & Johnson）周四（4日）向美國食品及藥物管理局（FDA）提交申請，希望當局授權緊急使用一款單劑新冠疫苗。美國政府已訂購1億劑強生的新冠疫苗，如這款新冠疫苗獲批將可擴大供應。

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強生行政總裁斯託費爾（Paul Stoffels）證實，該公司已向FDA申請緊急使用授權。FDA計劃於本月26日召開疫苗和相關生物產品諮詢委員會（VRBPAC）公開會議，由獨立專家研究強生單劑疫苗數據，並就應否批准使用提出建議。

強生單劑疫苗使用常見感冒病毒為載體，將來自新冠病毒的遺傳物質傳入人體，誘發免疫反應。根據強生提交的第三階段臨床試驗的數據，強生單劑疫苗的整體有效率為66%。至於在預防新冠肺炎重症方面，強生單劑疫苗的整體有效率達85%。

但強生指出疫苗有效率在各地區出現差異，於美國的有效率為72%；於拉丁美洲的有效率為66%；於南非的有效率為57%。

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強生單劑疫苗具有多項優勢，首先是只需接種1劑。由於美國政府已訂購1億劑，強生預計可於今年6月交付，如疫苗獲批將可供應1億人接種。

另外，與輝瑞（Pfizer）疫苗需存放於超低溫環境不同，強生疫苗在普通雪櫃溫度下可存放3個月，在運送及保存方面更容易。

責任編輯：鄭錦玲