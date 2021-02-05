【彈劾特朗普】特朗普拒宣誓作供 斥為「公關技倆」

美國前任總統特朗普因涉及國會暴亂事件而遭到彈劾，參議院於下周正式展開對特朗普第二次彈劾審訊。負責擔任主控及檢察官的民主黨人要求特朗普出席審訊作供。但特朗普的代表律師隨即拒絕，直指民主黨的邀請聆訊只是「公關技倆」（public relations stunt）。

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參議院將於下周開始對特朗普的彈劾審訊。領導彈劾案的主要發起人之一，民主黨眾議員拉斯金（Jamie Raskin） 向特朗普及其代表律師致函，邀請他出席國會宣誓作供。

拉斯金於信中寫道，鑑於特朗普對於事實陳述有所爭議，現邀請他就1月6日的行為宣誓作供，如果特朗普拒絕邀請，國會將保留一切權利。

特朗普資深顧問米勒（Jason Miller）表示，特朗普不會出席這場「不合符憲法」的審訊程序。而代表特朗普的大律師舍恩（David Schoen） 及卡斯托（Bruce Castor） 亦指，民主黨的邀請只是「公關技倆」。卡斯托續指，參議院的責任在於審訊中舉證，亦明言特朗普一方不會為他們提供任何證據。

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此外，多名參議員亦指，特朗普出席審訊是弊多於利。南卡羅來納州參議員格雷厄姆（Lindsey Graham） 認為，特朗普出席作供並不符合任何人的利益。

擁有100名成員的參議院需要最少3分之2議員投票支持，這意味著最少有17名共和黨員倒戈投贊成票，以及50名民主黨員全部支持議案，才可把特朗普定罪。

責任編輯：郭麗明