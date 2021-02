前美國總統特朗普除了是個政治人物,還是一位演員,曾出演電影《寶貝智多星2之玩轉紐約》等。不過,特朗普周四宣布,退出美國最大的演員工會美國電視及廣播藝人聯合會(SAG-AFTRA)。該演員工會此前曾指,可能因為國會暴亂一事,而把特朗普驅逐出會。

特朗普撰寫申請退出工會的信件,信中質疑該工會到底為會員爭取了甚麼權益,卻只懂得收取會費。

SAG-AFTRA代表大約16萬演員、音樂家、新聞工作者等專業人員。工會早前譴責特朗普有違該工會的價值觀,即是民主、真理等。

在國會暴亂發生後,該工會下令紀律委員會召開會議,討論特朗普在所扮演的角色,並決定是否對特朗普作出處分,例如驅逐出會。

另外,早前已有網民發起聯署,要求刪走特朗普在《寶貝智多星2之玩轉紐約》(Home Alone 2: Lost in New York)的客串鏡頭。

