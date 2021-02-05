【寺廟防疫】觀音借庫2021改網上舉行　FB直播、免費登記代借（附連結）

▲ 每年有不少人都會向觀音借庫，不過因應疫情防控，東華三院宣布轄下6間寺廟的「觀音開庫」改為網上舉行。

因應疫情防控需要，愈來愈多活動轉到網上或以虛擬形式進行，就連在2021年的「觀音開庫」（或稱為「觀音借庫」）都要改為網上舉行。東華三院宣布，轄下6間寺廟：上環列聖宮、山東街水月宮、慈雲山觀音佛堂、油麻地天后廟、油麻地社壇，以及油麻地福德祠的「觀音開庫」活動會改為網上舉行。

東華三院表示，各廟宇於農曆正月廿六（3月8日）的日間正常開放時間內，不會提供還庫及借庫服務，只提供一般參神服務。個別廟宇設有入場人數上限及社交距離措施，所有入場人士亦必需戴口罩及檢查體溫。

而為了幫助善信毋須出門，仍能準時在正月廿六「觀音開庫」正日借庫，東華三院將會提供網上登記代借庫服務：【按此連結】

有需要善信只需在年初一（2 月 12 日）上午 8 時至正月廿五（3月7日）正午 12 時期間，進入東華三院廟宇及祭祀服務網站＞免費登記成為會員並登入網站＞選擇「登記廟宇服務」，便可選用代借庫或還庫服務。不過需注意，各廟設有不同服務登記上限，額滿即止。

東華三院將會代表已登記的善信，於農曆正月廿六（3 月 8 日）晚上 11 時起，統一於山東街水月宮進行借庫參神，並分批為 6 所寺廟進行「摸庫」。並且會在東華三院 Facebook 進行網上直播。如需在借庫前進行還庫，善信亦可於網上登記，同樣由東華三院代為進行。

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責任編輯：張寶燕