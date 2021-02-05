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[大行點睇] 提高派息率為正面訊號 大和續予置富優於大市評級

股樓投資 13:53 2021/02/05

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本港零售房託置富產業(00778)截至2020年12月31日止年度，可供分派之收益為9.7億元，按年跌2.4％，末期每基金單位分派24.56仙，全年每基金單位分派為47.16仙。置富中午升近3%報7.19元。

傳嘉里物流獲順豐入股 兩公司齊齊停牌  詳情請看 [下一頁]

大和發表研究報告指，置富需要在艱難的市場中保持租戶及出租率，而集團去年的派息比率由上半年的90％提高至下半年的95％，對市場是一個積極信號，維持集團「優於大市」評級及目標價7.9元。大和認為，儘管這是有史以來最艱難的經營環境，集團在去年仍給出令人難以置信的業績。該行注意到即使許多零售商已決定停止營運，集團仍實現84％的強勁的租戶保留率，令去年底其出租率達到95.8％的健康水平。該行相信，一旦本港零售市場改善，集團的營運業績將有望恢復。集團又公布將啟動「＋ＷＯＯ」第二階段的資產增值計劃，該行認為，「＋ＷＯＯ」是戰略性零售資產，仍有很大的提升空間，因為它是天水圍最大的購物中心，並正在逐步轉變為一個更具活力的社區，料可吸引更多中產階層在該區居住。

【大行點睇】管理層指壽險並未V型反彈 野村輕微下調平保目標價   詳情請看 [下一頁

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撰文 : 李尚毅

經濟

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