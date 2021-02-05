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【遙距工作】Zoom推Zoom Rooms視訊會議室解決方案　助企業安全重返辦公室

商業 12:55 2021/02/05

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Zoom宣布在全球推出Zoom Rooms創新視訊會議室解決方案。（Zoom提供圖片）

疫情下不少港人和企業遙距工作，漸漸適應不同空間作為辦公地點。Zoom宣布在全球推出Zoom Rooms創新視訊會議室解決方案，讓企業能夠重新回到辦公室安全地工作，同時維持「 任何地方都能是辦公室」的概念。

【快手科技】快手（1024）明日掛牌　內地短片網站直播帶貨勁吸客？

【企業數碼管理】微軟推新平台Microsoft Viva　助企業員工協作溝通

Wainhouse Research 高級分析師 Craig Durr 表示，超過 80％ 以遙距工作方式工作的員工皆表示，希望返回辦公室後，仍然能夠維持 50％ 或以上的時間繼續遙距工作。然而，要實行這種混合性工作模式，為員工提供健康及安全的會議室體驗尤爲重要。

Zoom將協助企業安全地重新開放工作場所，包括為員工解決工作時的三大憂慮—帶病工作、工作環境過度擠迫，以及良好通風系統，邁向混合型工作模式：
1. 將Zoom Rooms 與行動裝置配對，可直接從用戶端加入 Zoom Rooms 上的會議，無需再觸摸在會議室内的共享控制器。
2. 用戶能夠透過 Zoom 儀表板及日程顯示螢幕，實時查看每間會議室的人數，保持適當的社交距離。
3. Zoom Rooms 設備中的 Neat Bar，可監察房間環境和空氣質素，保障會議室內員工的安全和健康。
4. Zoom 全新虛擬接待員/ 資訊服務站模式，為你的顧客提供非接觸式登記體驗。
5.透過 Zoom Rooms 觸控版控制共用裝置。
6. 用戶可以將Zoom Rooms 觸控版的白板内容發送到 Zoom 的聊天室或電子郵件。

【辦公新幹線】JR東日本擬設置工作專用車廂　免費借通訊設備

責任編輯：朱悅瀅

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