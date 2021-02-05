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【全新功能】Google Pixel手機相機將推新AI功能　可測量用戶心率和呼吸頻率

科技 14:40 2021/02/05

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Google母公司Alphabet就表示，從下個月開始，Google Pixel手機配備的相機鏡頭，將可測量用戶心率和呼吸頻率。

在新冠肺炎疫情爆發後，大眾對健康的關注增加，各大科企廠商也看準時機，推出不同與健康相關的功能吸引客戶。近日Google母公司Alphabet就表示，從下個月開始，Google Pixel手機配備的相機鏡頭，將可測量用戶心率和呼吸頻率。

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【摺疊手機】Google兩項新專利曝光　傳有望推出Pixel摺疊手機

The Verge報道指，Google Health產品經理Jack Po日前表示，他們一直都在研發測量心率和呼吸頻率的人工智能（AI）技術，並計畫在未來數周內，發表一篇學術論文，詳細介紹這種AI技術。Google又指，預計這功能將會在未來登陸其他Android手機，但具體時間仍未定。

據資料顯示，屆時想要測量脈搏的用戶只要將手放在Pixel手機的鏡頭上，鏡頭就可以捕捉到與血液流動相對應的細微顏色變化。而測量呼吸頻率，就會根據用戶上半身運動的短片來作計算。

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Jack Po指出，Google希望為一些偶爾監測自己的身體狀況、但又不想另外購買穿戴設備的用戶提供一種手動脈搏檢查的替代方案。他表示，這種技術測量心率的誤差約為2%，但目前仍需進一步測試才能用於醫療環境。

【在家工作】Google Cloud推加強版安全方案Beyond Corp Enterprise　降低員工WFH風險

責任編輯：曾曉汶

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