【人民幣定存】天星銀行推2.5厘3個月定存　上限5萬元人幣

▲ 天星銀行即日起，推出3個月2.5厘人民幣定期存款。

虛擬銀行天星銀行（airstar）即日起，推出上限5萬元人民幣的3個月2.5厘定期存款優惠，期滿利息最多約312.5元人民幣，適用於今年2月4日或之前已成功開立戶口的現有客戶，新舊資金同樣適用。

天星銀行指，人民幣過去1年升幅達8%，明白很多客戶可能已手持一筆人民幣資金，故特別推出人民幣定存「升息券」，送贈長期客戶。凡在2月4日或之前開戶，即可自動獲賞1厘的人民幣3個月定存「升息券」。

定期存款｜人民幣1年定存息最高2.4厘｜【下一頁】

以天星銀行最新人民幣3個月定存利率1.5厘計，連同1厘「升息券」，合資格客戶的定存息即2.5厘，較主要零售銀行的人民幣定存息平均高出1.75厘，不設最低定存金額，但就設有上限為5萬元人民幣。

天星銀行行政總裁姚文松表示，該行非常重視與客戶建立長遠而穩固的關係，特別是於開業初期已支持的客戶。除了持續豐富和提升銀行的產品服務，他亦希望透過今次推出的「自己友」2.5厘人民幣定存星級優惠以感謝客戶的支持。

天星銀行指，自去年6月正式開業以來，存、貸業務持續上升並屢創新高。

天星銀行由小米集團 （01810） 及尚乘集團合組。

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編輯：趙穎妍