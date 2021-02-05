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傳嘉里物流獲順豐入股 兩公司齊齊停牌

股樓投資 13:14 2021/02/05

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嘉里物流（00636）今日停牌，以待刊發內幕消息的公告。早前嘉里物流已連升5個交易日，昨日（4日）更大升25%，收報23.45元，市值達421億元。

【大行點睇】管理層指壽險並未V型反彈 野村輕微下調平保目標價  詳情請看[下一頁]

外媒報導指，順豐（深：002352）正考慮投資的嘉里物流，而順豐今早亦在A股市場停牌。中午順豐在內地A股公布，擬收購一家公司部分股權，但交影存在「重大不確定性」，因此將停牌不超過5個交易日。

【基建上馬】1月各地基建密集式展開　全國近3萬億項目開工  詳情請看[下一頁]

順豐表示，有關收購是為了提升綜合物流解決方案能力，停牌期間會繼續推進事項，適時公布和復牌。報導指， 嘉里物流除了引入順豐外，更會考慮將部分資產售予其母公司嘉里建設，但潛在交易細節仍在商論階段，交易結構有可能改變。

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撰文 : 趙家盈

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