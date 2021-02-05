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侵粉議員發表陰謀論 遭眾議院投票踢出委員會

環球政治 12:28 2021/02/05

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美國前總統特朗普卸任後，共和黨內分裂持續。共和黨「侵粉」眾議員格林支持陰謀論。格林被指發表煽動性言論，美國國會眾議院周四（4日）投票表決，通過剝奪格林於眾議院的委員會職務，有11名共和黨人倒戈支持。

麥康奈爾斥某侵粉議員為「毒瘤」 曾發動彈劾拜登 【下一頁】

【國會暴亂】曾稱侵粉議員或令她被殺 AOC：希望活過今天 【下一頁】

佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）不時支持種族主義觀點及QAnon陰謀論。據美國有綫新聞網絡（CNN）報道，格林曾在網上支持處決眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等民主黨人。

眾議院周四以230票贊成對199票反對，通過褫奪格林於眾議院預算委員會、教育與勞工委員會的職位，有11名共和黨人倒戈支持將格林逐出委員會。

眾議院民主黨領袖霍耶（Steny Hoyer）於表決前，批評格林發表卑鄙及傷害性言論，同時騷擾眾議院及支持政治暴力。

眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）則未有譴責格林。麥卡錫形容眾議院議長佩洛西虛僞，未有對發表類似言論的民主黨人作同等處罰。麥卡錫揚言共和黨日後重奪控制權，民主黨人會因為周四的表決而面臨後果。

責任編輯：鄭錦玲

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