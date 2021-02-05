加拿大移民部宣布提供3年工作簽證 予5年內畢業港生 稍後擬推其餘2途徑 可申請永久居留

加拿大移民部於周四（4日）宣布，於過去5年在加拿大認可大學畢業，或持有外國相等學歷（必須為香港居民），以及過去2年取得加拿大認可文憑學位的香港學生，下周一（8日）起可透過3年工作簽證，申請永久居留。

【移民調查】 逾8成港人有意移民 英、美、台入三甲之選：【下一頁】

移民部表示，目前身處加國的香港居民，包括遊客、學生及工作人士，可在網上遞交申請；海外申請人仍然受到目前的旅行限制或無法入境，暫時無法申請，除非申請人成功獲得加拿大工作機會，符合旅行豁免及公共衞生要求。

【BNO移民搵工】90後倫敦初創公司打工 遇到這樣的老闆 希望員工指出他的錯處：【下一頁】

除了上述工作簽證外，加拿大將於今年稍後時間提供2種途徑予港人申請永久居留，一種對是在加拿大有至少1年工作經驗，同時符合語文及教育要求之港人；另一種是在加拿大取得大學學位的港人，可直接申請永久居留。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：翁嘉陽