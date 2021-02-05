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【大行報告】大和料蘋果訂單開始出現　升舜宇目標價近五成維持行業首選

股樓投資 15:25 2021/02/05

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大和發表的研究報告指，早前已預計舜宇光學(02382) 自2021年起盈利將回復強勁增長，主要受惠汽車及智能手機多鏡頭趨勢，加上今年下半年手機鏡頭再度升級，同時有機會獲得新客戶訂單。該行最新估計公司2021至2022年盈利增長回復至35至39%，主要受惠利好趨勢和蘋果(美：AAPL) 訂單開始出現，重申「買入」評級，目標價由175元升46%至256元，維持為行業首選。

該行估計舜宇將於今年打入蘋果鏡頭供應鏈，而最近該行的研究亦顯示相關進展處於正軌，料公司將在今年首季量產iPad鏡頭，並在明年上半年量產iPhone鏡頭，估計2021-22年公司將向蘋果出貨1,000萬及6,000萬組鏡頭，假如iPhone進展加快將有潛在上行空間。而該行的研究亦顯示各品牌將在今年下半年進取地升級機型，對舜宇起支持作用。

另外，榮耀回歸及華為有機會進一步分拆高端智能手機等亦有望加快升級，故料舜宇在2021至2022年手機鏡頭收入將按年增21至31%，而手機攝像模組收入則升19至22%。另一方面公司在汽車鏡頭方面具領先地位，市佔率達三成，相信電動車勢頭將有利舜宇，估計疫情後需求復甦，料公司2021至2022年車載鏡頭銷量將重拾23至25%的增長。

大行近期評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

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