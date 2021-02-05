【大行報告】百勝中國業績後獲兩間大行上調目標價　野村料現價可升多100元

野村發表研報指，百勝中國(09987) 2020財年收入按年下跌6%，第四季整體同店銷售跌幅由第三季的跌6%收窄至跌4%，剔除一次性項目後全年經調整淨利潤為6.15億美元，按年減少15.6%，高於該行預期，相信主要由於分店網絡擴張加快，以及第四季利潤率勝預期所致。



管理層預期今年第一季受疫情影響，農曆新年期間出行活動及聚餐減少，但野村指出，集團手頭現金及短期投資充裕，有約43億美元，自由現金流達6.95億美元。報告指出，百勝中國通過3個品牌加快咖啡業務的擴展，預期通過與肯德基分店的協同效應，可在三、四綫城市快速擴張，有長期增長潛力，因此將2021至2022財年收入增長預測提升至19.8%及8.3%。

野村認為，百勝中國將繼續受惠於數字化改革，去年肯德基及必勝客積累超過3億名線上會員，會員銷售額佔總銷售額比重由2019年的52%提升至60%，同時外帶配送佔比亦有所提升，料有助於進一步捉緊本地消費需求，加上今年目標新開1,000家新店，預計肯德基利潤率將輕微下降至16.2%，將2021年盈利預測提升2.2%。

野村及其他大行評級，當中大和亦在業績後上調其目標價：