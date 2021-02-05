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【品牌聯乘】MaskOn夥朱古力品牌　推情人節節慶套裝吸客

商業 12:07 2021/02/05

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口罩品牌MaskOn於K11 MUSEA再開設新店，並提供開張優惠。

本地近來在街上有不少銷售口罩的門店。口罩品牌MaskOn於K11 MUSEA再開設新店，並藉開幕及情人節的來臨，推出女生專屬新尺寸的同時，提供開張優惠。由即日起至2月17日，在K11 MUSEA「MaskOn Avenue」概念店限量發售。

情人節將至，該品牌更與3D打印藝術朱古力的朱古力品牌，Chocolates by Ryan L Foote合作，推出限量版日和粉紅「Serene」口罩及朱古力套裝。朱古力設計印有MaskOn縮寫「MO」，並有兩款「香港系列」的港式奶茶口味及陳皮口味朱古力。

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另外，由即日起至2月14日期間，消費者凡購物滿400元，即可獲88折優惠。但並不包括情人節套裝。

今次MaskOn新店以「MaskOn Avenue」為店舖概念，設計為黑、白和灰三種顏色，旨在凸顯品牌6款主打色系爵士橙「Jazzy」、仙蹤綠「Wicked」、梵高藍「Wintry」等。

《ET贏商》每集請來香港企業丶品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：馬意文

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