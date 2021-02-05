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【快手科技IPO】快手CEO：起名1024代表科技力量　去年GMV達3000億人民幣

新股IPO 11:43 2021/02/05

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快手CEO宿華指起名1024是「科技的力量」

快手科技 （01024） 周五在港交所首日掛牌大升逾倍，市值突破10000億元。快手科技聯合創始人、首席執行官宿華在北京發表上市致辭指，過去一年快手平台產生超過130億條短片，有近9.6萬億分鐘的消費時長，產生逾3,000億人民幣的網站成交金額（GMV），逾2,000萬人在快手平台上獲得了收入。

快手、抖音為內地兩大短視頻社交平台，宿華稱：

2011年，快手開啟了短視頻時代。通過十年的不懈努力，讓視頻的表達方式被更多的人接受和喜愛。這打破了文字表達的門檻，也打破了文化的界限，讓更多的人有機會表達、有機會被看見。

快手1024開市升1.9倍　料速納國指科指即達上限，可見【下一頁】

快手與抖音同為短視頻平台 兩者有何分別？可見【下一頁】

圖看快手基本面

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他也解釋快手科技以「1024」為上市編號的原因，宿華稱：「1024是2的十次方，它代表了一行行的程序代碼，代表了科技的力量，代表了先進的生產力。」

電腦編程起初以二進制為基礎，儲存單位「byte」、「KB」、「MB」都是以1024進位，有內地程式編寫員圈子會稱味10月24日為「程序員節」。

兩名創辦人皆為「80後工程師」

快手科技由現年38歲的宿華、37歲的聯合創始人、執行董事兼首席產品官程一笑創辦，二人也是公司「同股不同權」股份的受益人。

宿華2005年畢業於清華大學軟件學院，在2006年、2011年曾加入Google中國、百度（美：BIDU）工作，2013年加入快手；程一笑就在2007年、2009年加入惠普、人伕網，二人也是軟件工程師出身。

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編輯：麥德銘

港股 快手—W（01024） IPO 新經濟股 同股不同權 Google 抖音

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