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今日推介清科創業 | 東方海外、民生銀行、易鑫、交銀最新部署（立即觀看）

股市 12:53 2021/02/05

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恒生指數中午收報29265點，升152點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介清科創業 （01945） ，另亦會分析東方海外國際 （00316） 、民生銀行 （01988） 、易鑫集團 （02858） 、交通銀行 （03328） 及最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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