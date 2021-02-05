【Apple Car】蘋果據報與至少6 間車廠商談研發Apple Car

▲ 坊間Apple Car概念圖。

日經新聞引述供應商高層報道，蘋果 （美：AAPL） 正與至少 6 家汽車製造商商談研發Apple Car事宜，蘋果還正在尋求日本等車廠的生產意向，尚未確定與韓國起亞（KIA）合作。

坊間Apple Car概念圖（按圖可放大）

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傳蘋果及現代起亞接近敲定造車合作 【下一頁】

日產汽車 （Nissan）、本田 （Honda） 和馬自達 （Mazda） 均拒絕發表評論，三菱汽車則表示並未與蘋果聯繫。

本周南韓媒體東亞日報表示，蘋果和現代起亞快要敲定協議，蘋果將投資起亞汽車 36 億美元，預計於 2 月 17 日簽署協議，2024 年推出 Apple Car，最初目標是每年生產 10 萬輛汽車，此後將擴大到每年生產 40 萬輛。

強蘋果分析師郭明錤：Apple Car最快2025年發布 料定位在非常高端車型【下一頁】

不過，根據日經報道，這意味目前還不能確定蘋果是否選擇起亞汽車合作。

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編輯：吳敏芳