【新平台崛起】TikTok競爭對手Spotlight　推出兩個月平均每月活躍用戶已超1億

▲ Snapchat近日宣布，Spotlight推出短短兩個月，就已經平均每月活躍用戶超過1億。

TikTok爭議弄得滿城風雨，熱門社交通訊軟件Snapchat早前就趁機推出「Spotlight」功能，藉此與TikTok作競爭。而Snapchat近日宣布，Spotlight推出短短兩個月，就已經平均每月活躍用戶超過1億，創作者現時平均每天上傳17.5萬條短片。

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據外國媒體The Verge報道指，Snap行政總裁Evan Spiegel日前在與投資者的電話會議上提到，雖然目前Spotlight還處於非常早期的階段，但該企對初步的結果感到非常鼓舞，有信心Spotlight有助進一步擴大業務。他也提及，Spotlight現時平均每月活躍用戶超過1億，Snap將會繼續研發更多新功能吸引更多用戶使用。

值得一提的是，為了吸引用戶在Spotlight上拍攝短片，Snap會為發布最受歡迎影片的用戶，發放100萬美元（約775萬港元）獎金。這個方式相當奏效，現時創作者平均每天共上傳17.5萬條短片。

而目前Snapchat在整體擁有2.65億名活躍用戶，高於上一季度的2.49億。

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責任編輯：曾曉汶