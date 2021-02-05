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Twitter封殺不果？特朗普據報借助手帳戶發文

環球社會熱點 11:27 2021/02/05

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美國前任總統特朗普被社交平台Twitter永久封鎖帳戶後，無法以個人身份於Twitter發表言論。有報道指，特朗普為向數名倒戈彈劾他的共和黨人表達不滿，決定透過其助手的Twitter帳戶發布侮辱及評論性帖文，部分帖文直接提及早前遭投票罷免的眾議員切尼（Liz Cheney）。

曾支持彈劾特朗普被算帳 共和黨眾議員避過罷免 【下一頁】

特朗普以往視Twitter為召集及攻擊對手的重要平台，但國會暴亂事件發生後，特朗普遭Twitter永久封殺帳戶。

外媒引述消息人士指，特朗普對10名共和黨人早前倒戈投贊成票支持彈劾方案深感不滿。據悉，由於特朗普本人無法發文，於是他決定利用他人帳戶發表帖文批評部分共和黨人的所作所為，當中以不少篇幅斥責議員切尼。

事實上，自國會暴亂事件發生後，共和黨內分歧持續擴大，個別黨員希望與特朗普劃清界線。而特朗普試圖保留他於黨內的控制權力，部分他的忠實支持者堅持召開內部會議，要求罷免「出賣」特朗普的共和黨成員。

至少6名被捕者稱受特朗普煽動 「是他邀請我去」 【下一頁】

共和黨於當地時間周三召開閉門會議，黨員以不記名方式投票是否罷免切尼，最終切尼以大比數通過繼續留任，以及維持共和黨領導架構完整，避免出現內部動盪。

責任編輯：郭麗明

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