5G網絡建設完善 新興市場成科技領頭羊

• 重要提示：投資涉及風險，包括損失本金。投資者應該參閱iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)（「ETF」）章程和產品資料概要以獲得更多細節，包括風險因素。如 閣下有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀、銀行經理、事務律師、會計師或其他財務顧問。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者應注意： • iShares安碩MSCI新興市場ETF (HK)旨在追蹤一隻以新興地區大型及中型股票組成的指數。 • ETF為聯接基金，通過大幅投資於iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist)（「主ETF」），從而達致其投資目標。主ETF並未獲證監會認可，亦不適用於零售投資者在香港聯交所進行的直接投資。

• ETF主要投資於主ETF。 主ETF的管理公司屬管理人之聯屬公司，因此可能會出現潛在的利益衝突。

• 概無保證能成功達致主ETF的投資目標及策略或主ETF的流動性能夠一直滿足贖回要求。此外，主ETF有可能在二手市場暫停交易。

• 管理人亦沒有能力控制主ETF的管理公司及投資經理根據主ETF的投資目標及策略（可能不時變更）進行投資。主ETF的任何追蹤誤差和相關成分股偏差將導致ETF出現追蹤誤差。

• ETF 之投資目標為提供於扣除費用及開支之前與MSCI新興市場指數表現非常接近之投資回報。ETF集中投資於新興市場，當中可能涉及一般投資於較發達市場時通常不會出現的增加風險和特殊考慮。主ETF特別集中投資於中國市場，並可能較容易受影響新興市場（包括中國市場）的任何經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。因此，相比較多元的基金， ETF價格的波動可能較大。

• 主ETF及ETF可能須承受追蹤誤差風險，即其回報未能完全確切追蹤基礎指數回報的風險。

• 主ETF投資於大型至中型公司。 中型公司的證券與大型公司的證券相比，波動較大且流動性較低。

• ETF之基礎貨幣為美元，但除美元外，亦有基金單位以港元進行買賣。投資者於二手市場買賣基金單位時，可能須承擔與基礎貨幣及港元交易貨幣之間的外匯波動有關之額外費用或損失。

• 倘櫃檯之間暫停基金單位的跨櫃檯轉換及／或由經紀及中央結算系統參與者提供之服務程度有任何限制，基金單位持有人將僅可在一個櫃檯買賣其基金單位。於各櫃檯買賣基金單位的市價可能出現顯著偏差。

• ETF的基金單位於香港聯交所的交易價格受市場因素影響，如基金單位的供求情況。因此，基金單位的交易價格可能會較ETF的資產淨值有大幅溢價或折讓。

• 管理人可酌情決定以ETF資本支付股息。以資本支付股息相當於退還或提取投資者部分原有之投資或任何歸屬於該原有投資的資本收益。任何有關以ETF的資本支付股息的分派均可能導致每個基金單位之資產淨值即時減少。

• ETF可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。ETF在使用衍生工具時可能蒙受損失。

新冠疫情出現令全球經濟活動停擺，卻促進了創新科技的發展，各行各業加快融合科技創造新產品和服務，全球人類也開始習慣網絡消費、串流娛樂的生活模式。因此，5G的發展有望成為市場焦點所在，投資者要把握5G投資機遇，就要選擇前沿市場和企業。

根據科技市場調查公司ABI Research在2020年9月發表的調查報告顯示，由2020年至2030年的10年間，新興市場的5G網絡用戶的年復合增長率預期將達到26%，而同期全球5G用戶的年復合增長率預期則為28% ，可見新興市場的5G發展及使用率甚至比很多已發展國家更快速。

中國構建全球最大5G網路

以中國為例，中國信息通訊研究院早前發表「中國5G發展和經濟社會影響白皮書（2020年）」，表示中國目前已累計建成5G基地台達71.8萬個，是全球最大的5G網路，2020年5G 直接帶動經濟收入達8,109億元人民幣。 此外，國際移動網絡調查機構Opensignal在2021年1月發表最新「全球5G用戶體驗報告」， 南韓在5G下載網速中以354.4Mbps成為全球之冠，台灣以272.2Mbps位列全球第三，足見新興市場在5G發展的領先地位。

新興市場5G的快速發展，有望推動全球人類的日常生活作出結構性轉變，為全球塑造更美好的未來。配合今年新冠疫苗逐漸使用，新興市場的復甦步伐可望受惠於科技企業的急速發展，擔任引領環球經濟復甦的角色。

事實上，新興市場在過往十多年經歷了不少變化，經濟增長以往由出口及工業主導，至今由消費及科技驅動，增長動力更趨多元化。地域方面，受惠5G等科技發展，北亞更已成為新興市場最具影響力的地區之一 。根據彭博的預測，新興市場在2021年的經濟增長可達5.1%，相反美國的預測增幅僅約為4.1%¹，反映市場都認為新興市場的發展更值得期待。

iShares安碩經驗豐富 實力雄厚

在香港股市中，要捕捉投資新興市場的投資機遇，iShares安碩MSCI新興市場ETF（HK）（03022）是追蹤MSCI新興市場指數的唯一一隻ETF。交易所買賣基金（ETF）是一種旨在跟蹤市場、指數或資產的投資工具，而iShares安碩MSCI新興市場ETF（HK）（03022）是旨在追蹤MSCI新興市場指數投資業績的投資產品，該指數反映來自27個新興市場國家的大中型公司的表現²。當投資者選購此ETF，即等如投資於新興市場中的多個地區和行業，而並非投資於單一市場或單一行業，有助分散及降低風險。

iShares安碩MSCI新興市場ETF（HK）（03022）設有明確的投資目標及投資策略，每日披露持倉，具有高透明度的特點，並可隨時於交易時間内在市場買賣，流通性高。iShares安碩MSCI新興市場ETF（HK）（03022）是香港首隻聯接ETF，可透過投資主ETF把握指數成份股的機遇³，其年度管理費僅為0.18%⁴，投資者能夠以低成本投資在香港上市的MSCI新興市場指數成分股，具有更佳成本效益。

iShares安碩累積超過20年的專業經驗，致力在各個市場啟動投資契機以滿足投資者不斷變化的需求。截至2020年12月31日止，安碩提供超過900項ETF，為客戶管理的資產總值達2.67萬億美元，雄厚實力足以增加投資者的信心⁵。貝萊德作為可信賴的投資機構⁶，為iShares安碩的基金產品提供專家組合和風險管理服務。

要了解更多iShares安碩MSCI新興市場ETF（HK）（03022）的資訊，請按此瀏覽(https://www.blackrock.com/hk/zh/products/314932/)。



¹彭博，截至2020年12月31日。以上資料僅供參考説明用途，所作預測未必會實現。

²MSCI，截至2020年12月31日。新興市場國家包括：阿根廷、巴西、智利、中國、哥倫比亞、捷克共和國、埃及、希臘、匈牙利、印度、印度尼西亞、韓國、科威特、馬來西亞、墨西哥、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、波蘭、卡塔爾、俄羅斯、沙特阿拉伯、南非、台灣、泰國、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

³主ETF為iShares安碩MSCI新興市場UCITS美元ETF（Dist），未經香港證監會授權，因此不可供香港零售投資者於香港交易所直接投資。

⁴有關詳細信息，請參閱基金銷售文件，包括投資目標及風險因素。

⁵資料來源：貝萊德; 截至2020年12月31日止。

⁶截至2020年9月30日止，貝萊德為客戶管理的資產總值約為7.81萬億美元。



重要提示

免責聲明 除特別註明外，所有資料截至月底。資料來源：貝萊德及MSCI。上述iShares 安碩基金表現僅作參考之用。

投資涉及風險，包括可能損失本金。過往業績並不代表將來的表現。投資表現按時期內的資產淨值計算，股息再作投資。投資表現按iShares 安碩基金的基礎貨幣計算，包括持續徵收的收費，但不包括投資者於香港交易所的交易成本。投資新興市場涉及其他風險，例如較高的市場波幅，較低的成交量，因此可能比投資成熟市場更易受損失。投資表現按基礎貨幣計算，可能是海外貨幣。如是因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。個別股票價格/表現並不代表本基金的回報。指數回報僅供說明用途，並不代表實際iShares 安碩基金或iShares 安碩信託基金的表現。指數表現回報並無反映任何管理費用、交易成本或開支。指數屬非管理式，投資者無法直接投資於指數。投資者應注意此基金與一般信託基金有所不同，只可以通過參與証券商申購贖回。基金單位於香港交易所上市，並不保證單位具有一個流通市場。基金單位於香港交易所交易會產生經紀商佣金。此資料僅供參考用途，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何iShares安碩基金，亦非因任何有關要約而擬備。iShares安碩基金並非由指數供應商營辦、贊許、發行、銷售或推廣。請參閱基金章程和產品資料概要，以了解風險因素等詳情。

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